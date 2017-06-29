Над работниками опытной станции, похоже, ставят «эксперимент по выживанию»

Есть на севере нашей республики уникальная сельскохозяйственная опытная станция, которой более ста лет. Она была основана в Усть-Цильме еще в начале прошлого века Андреем Журавским, доказавшим возможность сельскохозяйственной эксплуатации Печорского края.

Образцы овощей опытной станции демонстрировались на Царскосельской юбилейной выставке, где станция была награждена золотой медалью «За развитие овощеводства в арктической зоне».

Маленькая и «ничейная»

В разные годы станция жила по-разному, то погибая, то вновь воскресая, как птица Феникс.

Там выращивали овощи, кормовые культуры, уже в «годы застоя» вывели породу нового более продуктивного печорского типа скота холмогорской породы, приспособленного к условиям Севера. Вывели также и новую полутонкорунную породу овец, превосходящую местную по продуктивности и настригу шерсти.

После многочисленных «академических реформ» научных учреждений маленькая станция стала по сути ничья. Она теперь самостоятельное юридическое лицо и подчиняется напрямую ФАНО — Федеральному агентству научных организаций.

Сегодня в штате этого ФГБНУ всего шесть человек. Работа ведется по двум направлениям — луговодство и овцеводство. Сотрудники изучают те травы, которые растут на пойменных лугах и служат кормовой базой здешним буренкам. Именно из их молока получается знаменитое усть-цилемское масло.

Четыре года назад сюда завезли необычных баранов — для скрещивания. На опытной станции решено было сохранить стадо чистопородных печорских овец. Есть и свое овощехранилище.

Овцам, конечно, легче…

Нынче для коллектива в очередной раз наступили не лучшие времена. Денег, которые раз в квартал выделяет ФАНО, катастрофически не хватает. Неделю назад энергетики за долги отключили в помещениях электроэнергию. Зарплату сотрудникам за июнь тоже выплачивать нечем.

— Хорошо еще, что на дворе лето, — говорит директор опытной станции Лидия Канева. — А так бы все замерзло — отопление-то у нас электрическое. Дровами топить не можем — для этого пришлось бы содержать нескольких истопников.

— А как же уникальные овцы?

— К счастью, их это не коснулось. Животные переданы в КФХ, и расходы там несет фермер.

— Лидия Александровна, как давно сложилась такая ситуация?

— Уже по итогам прошлого года стало ясно, что на те деньги, которые нам перечислят, станции не выжить. Не раз обращались в ФАНО. Но связь у нас исключительно односторонняя — мы пишем, а нам не отвечают.

Конечно, до столицы далеко. Станция – в Усть-Цильме, а ФАНО – в Москве, и оттуда не видно, как живется этому маленькому «юридическому лицу».

Впрочем, в ближайшее время станцию Журавского ожидает очередная «академическая реформа».

Нина ВЕТЛУГИНА.