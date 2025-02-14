В феврале Государственный Совет Республики Коми отмечает 30-летие. За прошедшее время депутатами законодательного органа госвласти «новой формации» была проведена колоссальная работа по становлению и совершенствованию региональной нормативной правовой базы – для дальнейшего развития республики.

О том, какую роль сыграла в ее жизни деятельность в Госсовете, какие задачи приходилось решать парламенту в ответ на вызовы времени, мы спросили у депутата четырех созывов, председателя Государственного Совета РК третьего (2006-2007 гг.), четвертого (2007-2011 гг.) и пятого (2011-2012 гг.) созывов Марины Истиховской.

Взял обязательство – выполняй

– Марина Дмитриевна, вы планировали избираться в Госсовет?

– Я никогда в жизни не думала, что буду заниматься депутатской деятельностью, тем более представлять интересы избирателей в высшем законодательном органе власти республики. Но, став депутатом Совета Инты, оказалась в ситуации, когда меня буквально попросили (как финансиста) помочь разобраться с бюджетными вопросами. С местным бюджетом было все непросто. Я понимала, что нужно вникать, разбираться, как все привести в порядок. В итоге многое удалось сделать.

Дальше – работа в Государственном Совете Коми. Учитывая, что у меня экономическое образование, а по специальности «финансы и кредит», плюс опыт в муниципальном управлении, мои коллеги доверили мне должность председателя в Комитете по бюджету, налогам и экономической политике.

Это совпадало с моими планами, потому что, если говорить в целом, я обещала своим избирателям две позиции. Во-первых, сделать все, чтобы справедливо распределялись дотации, субсидии и субвенции всем муниципалитетам, а не только два города получали финансирование из республиканского бюджета, как это было раньше. Во-вторых, погасить задолженность по заработной плате перед бюджетниками. Тогда это была большая проблема. И не только по Инте, но и по всей республике.

Поэтому первое время я больше занималась как раз-таки экономическими вопросами. Потому что если взял обязательство – необходимо его выполнить.

И в итоге оказалось, что, с точки зрения всей моей трудовой биографии, именно депутатская деятельность – самая главная. Я увидела, что могу что-то сделать хорошее для людей. Это определило мое понимание того, чем я должна заниматься в жизни.

Важно найти единомышленников

– Конечно, не сразу, но я нашла в Государственном Совете единомышленников. Людей, которые стали депутатами не случайно, а хорошо понимали, зачем они пришли в законодательный орган власти.

В самом начале это были Ростислав Эрнстович Гольдштейн, Виталий Анатольевич Габуев, Александр Петрович Макаренко. Затем Валерий Васильевич Жилин, Алексей Семенович Цыпанов, Владимир Алексеевич Косов, которые услышали нас и поняли нашу позицию… Отмечу, что на этом отрезке работы было достигнуто также полное понимание с Министерством финансов и тогдашним главой республики Владимиром Александровичем Торлоповым.

Для меня было очень важно найти тех людей, с которыми ты готов вместе работать и менять ситуацию к лучшему. Тем более, это было важно для республики, которая тогда проходила, как и вся наша страна, переломный момент. В корне менялось государственное управление. И именно на третий созыв Госсовета пришелся переход из одной системы госуправления в другую, более упорядоченную и современную.

А, как известно, любой порядок надо наводить, начиная с финансов. Навел порядок в деньгах – тогда уже можно приступать к упорядочиванию всего остального. И я рада, что в этот период появились сторонники, потому что не все были готовы к изменению госсистемы. Было очень сильное сопротивление.

Одним из ключевых моментов была работа над бюджетом на 2004 год. Это был первый годовой бюджет, который «шел» через наш комитет. Депутатам Госсовета нужно было принять очень мужественное решение (с чем многие были не согласны внутри) и привести расходы бюджета в соответствие с доходами.

Поясню. Последние бюджеты республики, в том числе и 2003 года, были крайне несбалансированными. Расходы значительно превышали доходы, источников для покрытия дефицита бюджета не было. Можете себе представить, как эти расходы делились? Методика распределения средств из бюджета республики местным бюджетам отсутствовала, в связи с чем наблюдалось неравенство распределения бюджетных средств.

Было очень тяжело, но это то решение, которое необходимо было принять. И депутаты проголосовали, поддержали. Кстати, с маленьким перевесом голосов. До этого был принят закон о методике распределения бюджетных средств между муниципалитетами. Как раз по этой методике и были распределены средства в бюджете 2004 года.

Что подчеркну особенно – в результате принятия этого бюджета удалось в полном объеме погасить задолженность по заработной плате по всей республике, не только в Инте. Таким образом, практически за полтора года удалось полностью выполнить обязательства, которые я взяла на себя как депутат перед жителями Инты.

Продолжая, отмечу, что методика потом «подшлифовалась», но самое главное – была положена основа равной справедливой поддержки муниципалитетов. С этой точки зрения третий созыв был кардинально революционным. И с точки зрения наведения порядка в госуправлении, и с точки зрения смены «депутатских эпох». Новые правила – новые люди. Это просто жизненное правило. Происходят серьезные перемены – и под них приходят новые люди.

Депутату нужно быть политиком

– Что бы вы пожелали нынешним депутатам и будущим народным избранникам?

– Прежде всего, депутату нужно быть политиком. А это значит уметь своевременно ставить проблемы, а не когда тебе придет в голову. Далее, надо уметь расставлять приоритеты в решении проблем и находить правильные слова. Добавлю: важно сказать свое слово, когда оно будет действительно услышано и принесет результат. Конечно, этому надо учиться, и я тоже училась. Я бы хотела, чтобы депутаты, которые соберутся в новый созыв, как можно быстрее осознали это.

Тем, кто уже работает, можно пожелать смелости в решении вопросов. Надо быть упорным и упрямым. Мне кажется, для политика это характерная черта. Но при этом свое упрямство проявлять необходимо вовремя – когда ты увидишь, что от этого будет максимальный эффект.

Главная цель – найти решения, которые будут полезны людям, и работать на благо республики. Я очень хочу, чтобы был деятельный Государственный Совет и в следующем созыве он работал в единой команде с главой республики, с правительством региона и муниципалитетами. Это очень важно, потому что, когда команда работает слаженно, результат достигается. Когда же каждый сам за себя, результат будет отрицательным, и в первую очередь для людей, чьи интересы ты представляешь в законодательном органе власти.