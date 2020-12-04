Надо ли «дразнить Кремль»? Коммунисты предлагают пересмотреть налоговые отношения между Москвой и Коми

50 процентов налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – в Москву, остальное оставлять в регионе. С таким радикальным законопроектом вышел на ноябрьскую сессию Госсовета Коми руководитель фракции КПРФ Олег Михайлов.



Депутатское большинство (фракция «Единой России» в полном составе, а также ЛДПР и «Зеленая альтернатива») ожидаемо отклонило законопроект. На сторону фракции КПРФ встала лишь Татьяна Саладина из «Справедливой России». Что же касается Максима Шугалея, выдвинутого «Родиной», то он по-прежнему находится где-то в плену – в песках Сахары. И пока нет признаков того, что депутат Шугалей когда-нибудь появится в стенах парламента Коми.

Конец прекрасной эпохи

Чтобы реализовать инициативу «50/50», необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс РФ, а это уже законодательная «поляна» федеральных властей. Но это не значит, что регионы должны «молчать в тряпочку». Если не пытаться растормошить московских чиновников, то северная провинция будет и дальше загибаться от безденежья.

У депутатов от власти другое мнение. По их словам, «дразнить Кремль» в столь неспокойное время ни к чему. Надо просто туже затянуть пояса и ждать лучших времен, то есть когда опять подорожают углеводороды на мировых рынках. Хотя, если прислушаться к недавнему заявлению Владимира Путина, эпоха углеводородов скоро канет в Лету: весь цивилизованный мир переходит на возобновляемые источники энергии (солнечный свет, ветер и т.д.). Та же Великобритания через 15 лет запретит продажи дизельных и бензиновых машин на своей территории.

Минус 138 миллиардов

На сегодняшний день 100 процентов налога на добычу полезных ископаемых (углеводородного сырья) уходит в Москву. Вырисовываются просто астрономические суммы. Только по прошлому году НДПИ составил 138 миллиардов рублей. По итогам работы за 2018 год 135 млрд от НДПИ ушло в Москву.

При этом заметим, что бюджет республики в последние тучные годы наполнялся в пределах 90 млрд рублей. В следующем году из-за падения сборов от налога на прибыль ожидается ощутимый дефицит, называются суммы от 7 до 12 млрд рублей, которые недоберет республиканская казна.

А где взять средства, чтобы остановить развал всех сфер жизнедеятельности в Коми и хотя бы для начала приостановить дичайший отток населения, который с каждым годом усиливается? Дополнительные миллиарды рублей от НДПИ могли бы вдохнуть в регион новую жизнь, добиться качественных преобразований.

Молчание ягнят

Лишение сырьевых регионов налоговых доходов от добычи углеводородов шло довольно последовательно. Окончательно этот вопрос был закрыт в сентябре 2009 года, когда на самом верху было принято решение верстать очередной годовой бюджет исходя из того, что субъекты лишатся последних пяти процентов от налога на добычу полезных ископаемых.

Кстати, парламентарии Коми в связи с такой, прямо скажем, удушающей инициативой, тогда попросту отмолчались. В очередной раз сработал стадный инстинкт. Но если депутаты ведут себя будто овцы на заклании, разве они могут защитить интересы целого региона?

Потерянные годы

Обсуждение законопроекта «50/50» проходило достаточно эмоционально. Олег Михайлов предложил, может, и не бесспорный, но вполне конкретный вариант решения проблем. Однако власти Коми считают, что нужно идти другим путем – привлекать инвестиции, улучшать имидж республики, рачительнее расходовать имеющиеся средства и т.д. Все это выглядит правильно и красиво. Правда, только на бумаге. А где же «дорожная карта» выхода региона из кризиса?

На минувшей сессии лидер фракции «Единой России» Сергей Артеев сделал громкое заявление: «С «прошлым» все понятно: жаль эти пять лет, которые мы попросту «потеряли»… Они должны стать предупреждением и даже назиданием каждому из сидящих в этом зале, уроком – «как не надо делать».

«Как не надо» – показал предыдущий глава региона Сергей Гапликов. Но чем отличается от него нынешний «варяг»-губернатор Владимир Уйба? Пожалуй, лишь тем, что ведет себя менее экстравагантно на публике – не поет и не пляшет. Наверное, Уйба плохой танцор. Однако и в роли администратора он пока себя особо не проявил. И непонятно, что ему мешает.

Подайте «на бедность»?

«Трибуна» подробно рассказывала о том, как 31 августа с.г. Владимир Уйба в режиме видеосвязи докладывал Владимиру Путину о проблемах региона и просил у него 200 миллиардов рублей «на развитие».

У многих жителей Коми эта сцена, похожая на свидание робкого вассала со своим добрым сюзереном, оставила неприятное впечатление. И дело тут даже не в заискивающем голосе, каким г-н Уйба изложил свою «нижайшую» просьбу (причем эти деньги он обещал Путину вернуть сторицей). А в том, что богатому нефтью и газом региону приходится «давить на жалость» и попрошайничать.

В принципе Владимир Путин не отказал. Хотя понятно, что 200 миллиардов – это «несуразная сумма». Особенно сейчас, когда в стране кризис. Даже для братской Сирии с трудом удалось наскрести миллиард долларов. Да и Белоруссии надо помогать, не говоря уже о Донбассе.

Через некоторое время из Москвы последовало уточнение, что деньги для Коми, может, когда-нибудь и найдутся, но только под какую-либо конкретную программу. К примеру, нашим географическим соседям – Архангельской области – обещали дополнительно подкинуть 1,5 млрд рублей на развитие дорожной сети. То есть речь можно вести лишь о нескольких миллиардах рублей.

История нелюбви

Существенная помощь ныне оказывается в основном тем регионам, которые и так живут фактически за счет средств федерального бюджета.

По этому поводу недавно высказалась в Архангельской области известный российский экономист, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич: «Весь Северо-Запад опустили так, что я начала думать о «географических нелюбвях» федерального правительства. Мурманская, Ненецкий, Коми, Вологодская, вы – веселая история. Ненцы недополучили 4 миллиарда, дали добавку 1,5, но Ненецкий богатый, у них душевые доходы много выше вашего, ребят, крутитесь. Меньше будете создавать Красных чумов, история известная про социальную политику. Коми недополучила 13 процентов, докинули 9…»

Цифра 13 мало о чем говорит, поскольку уважаемый профессор за точку отсчета брала начало пандемии коронавируса. По итогам года потери бюджета Коми оцениваются в 15,8 миллиарда рублей!

Уроки Шиеса

Итак, наши провластные депутаты не хотят «дразнить Кремль». А вот жители Хабаровского края уже на протяжении нескольких месяцев «дразнят» – и ничего. Их регулярные многотысячные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала обернулись серьезной экономической поддержкой со стороны федерального центра.

Кстати, та же Наталья Зубаревич в свое время утверждала, что «полигон смерти» для захоронения московского мусора на границе Коми с Архангельской областью высокопоставленные чиновники все равно продавят. Но на сей раз г-жа Зубаревич ошиблась. Народ проявил гражданскую активность и победил. Поэтому и нет теперь помойки на Севере. Так что все, как говорится, в наших руках. Никакая «милость» сама не упадет сверху.

Народная акция

Если десять лет назад федеральный центр отобрал последние льготы по НДПИ, это еще не значит, что так будет всегда. И то, что провластное депутатское большинство сходу отвергло законопроект «50/50» – это еще не конец борьбы за справедливое распределение налогов. Борьба только начинается.

Недавно КПРФ запустила народную акцию по сбору подписей за переформатирование отношений между регионом и Москвой. К началу проведения ноябрьской сессии их было собрано уже несколько тысяч!

Сбор подписей активно набирает ход во всех муниципалитетах республики.

Сергей МОРОХИН.

Постскриптум

«Фискальная вертикаль»

Она неэффективна и архаична

В России вплоть до 2002 года соотношение налоговых поступлений, распределяемых между федеральной казной и бюджетами регионов, составляло примерно 50/50. Но уже к 2006 году регионам оставили чуть более 30% от собранных на их территории налогов.

В итоге даже у тех субъектов РФ, которые богаты природными ресурсами, не хватает средств, чтобы покрывать свои бюджетные обязательства. Они попали в зависимость от дотаций центра. Из-за этого теряют стимул к развитию и бедные регионы (их в любом случае подкармливают), и богатые (какой смысл губернатору «упираться», если он знает, что львиную долю средств у него отберут?).

Еще хуже ситуация на муниципальном уровне. Муниципалитеты могут частично управлять лишь двумя налогами – земельным и на имущество физлиц.

По мнению независимых экспертов, эта «фискальная вертикаль» не только не справедлива, но и не эффективна, поскольку убивает экономическую мотивацию регионов, душит инициативу на местах.