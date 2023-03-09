Награды ждут (Блиц от 10 марта)

Победителей и призеров республиканских соревнований будут награждать новыми медалями.

Уже начиная с ближайших соревнований, входящих в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми, победителей и призеров будут награждать медалями нового образца, которые выполнены в национальном стиле с элементами коми орнамента. Контур медали представляет собой Шонди (в переводе с коми языка – Солнце). Поверх него нанесен логотип Минспорта Коми. Фигурная форма медалей позволяет соединять их между собой, как пазлы. Изготовлены медали по специальному заказу на заводе «Труд» в Сергиевом Посаде.

Список потерь растет

Во время спецоперации на Украине погибли наши земляки.

20 января в боях под Артемовском (ДНР) погиб уроженец села Мохча Ижемского района Иван Вокуев. 1 февраля там же погиб наш земляк из с. Ыб Александр Савельев, 5 февраля – боец из с. Визинга Сысольского района Виктор Черный, 6 февраля – Альберт Худяев из Корткеросского района, 17 февраля – доброволец из Сосногорска Газиев Ульви Низами-оглы, 2 марта – Никита Удалых из п. Озел Сыктывдинского района. На этой неделе стало известно также еще о троих погибших бойцах, уроженцах Коми: это Сергей Голутвин, Виталий Сафонов и Максим Щеренков.

Дороги подлатают

В этом году в Коми отремонтируют 80 км дорог.

В планах правительства предполагается отремонтировать и реконструировать 80 км автомобильных дорог и 794 м мостов. Самой крупной из проектных работ является мост через р. Печора в Усть-Усе. Начнут строить мост не раньше 2025 года. В Сыктывкаре к ремонту дорог приступят уже с 1 мая. На портале госзакупок уже размещены заявки на выполнение работ. Начальная стоимость по всем закупкам – более 157 млн рублей.

Интернет дошел до Нерицы

В селе Нерица появились доступная сотовая связь и мобильный интернет 4G.

С 1 марта в усть-цилемском селе запущена в работу мачта сотовой связи. Мобильный оператор Tele2 предоставил жителям села доступную сотовую связь и мобильный интернет. Теперь жители смогут активно пользоваться порталом «Госуслуги», дистанционно учиться и работать.

Ярмарки возвращаются

В Сыктывкаре возобновят ярмарки выходного дня.

Они будут проводиться еженедельно по субботам с 8.00 до 15.00 вплоть до 29 апреля. Традиционным местом проведения станет стоянка ПАО «Ростелеком» от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической. В связи с этим в указанные дни стоянка будет недоступна для парковки автотранспорта.

Заключенные будут шить

В печорскую ИК-49 закупят оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства.

Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок. Начальная стоимость закупки (47 швейных машин и пресс для установки фурнитуры) составляет 2,1 млн рублей. 9 марта конкурсная комиссия определила подрядную организацию, с которой будет заключен контракт.

Гайзер «снимается»

На заседание по банкротству Вячеслава Гайзера в Сыктывкар приехала съемочная группа РЕН-ТВ.

Арбитражный суд Коми продолжает рассматривать дело о банкротстве экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, осужденного за коррупцию. Напомним, кредитор АО «Коми холдинг» обратился в Арбитражный суд Коми с заявлением о признании Гайзера банкротом, так как у него имеется задолженность в размере 64 026 860 руб. Гайзер настаивает на ходатайстве о передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, поскольку имеет там постоянное место жительства. Следующее заседание состоится 21 марта.

Под одной крышей

В пустующих помещениях Новоборской больницы разместят социальное учреждение.

Летом этого года на первом этаже участковой больницы разместится отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. В обновленном здании в рамках системы долговременного ухода планируется организовать социальную реабилитацию. Получателям соцуслуг создадут условия для полезного досуга, а также получения медицинской помощи.

Берегите землю!

В Сыктывдинском районе плодородный слой почвы перекрыли отходами лесопереработки.

Нарушение выявлено в ходе выездной проверки Россельхознадзора. Земельный участок сельхозназначения площадью более 4 тыс. кв.м, как выяснилось, захламлен. Землепользователям объявлено предостережение о недопустимости нарушения с предложением устранить причины негативного воздействия на земли и почвы.

Он уронил кусочек сала…

Мужчина ударил знакомого ножом, после чего сбежал из квартиры без обуви.

Летом прошлого года житель Вуктыла вместе с двуя приятелями распивали спиртное. При нарезке сала один кусочек упал на пол, и 35-летний собутыльник сделал замечание «резчику». Тот рассердился и кухонным ножом нанес четыре удара в грудь приятеля, сделавшего замечание.

От полученных ран потерпевший скончался на месте. Убийцу вычислили по кровавому следу и оставленным в прихожей кроссовкам. При этом о совершенном преступлении стало известно лишь спустя неделю, когда соседи обратили внимание на специфический запах и сообщили об этом в полицию. Убийца получил 9 лет лишения свободы в ИК строгого режима.

Семь нерабочих дней

Следующие длинные выходные у россиян будут в мае.

Отдыхать будем с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Однако сокращенных рабочих дней перед этими долгими выходными не будет. Например, если работник трудится 40 часов в неделю, то в предпраздничные пятницы, 28 апреля и 5 мая, он отработает 8 часов. Дело в том, что в 2023 году правительством России установлено три дня, когда перед праздниками можно работать на час меньше – это 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими официально сокращенных дней не будет, но работодатели могут уменьшить рабочие часы по своему желанию.