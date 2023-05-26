В номере от 28 апреля «Трибуна» рассказала о появившейся в интернете видеозаписи скандального инцидента между главой республики и сотрудниками дорожной полиции.



Напомним, что в центре Сыктывкара офицер патрульной службы ГИБДД подошел к автомобилю, припаркованному в неположенном месте. Полицейский сказал, что парковка на этой территории запрещена. Но ответ держал почему-то не водитель авто, а сам губернатор, заявивший, что приехал на совещание и «территорию временно оцепил под себя». Более того, он предложил полицейскому поучаствовать в оцеплении, поскольку глава РК является «гарантом Конституции». В итоге г-н Уйба так разгневался на молодых полицейских, что пообещал отправить их «на передовую» (то есть в район боевых действий). «Вот там я посмотрю, какие вы бойцы с автоматами», – пообещал Уйба (впрочем, слова своего не сдержал).

Это видео получило большой общественный резонанс. Поэтому депутат Госдумы Олег Михайлов обратился в МВД по Коми с просьбой провести проверку, привлечь виновных к ответственности и поощрить сотрудника ДПС, потребовавшего исполнения дорожных правил.

Министр внутренних дел Андрей Сицский ответил, что был проведен анализ записей с видеорегистраторов: «Факты неуважительного и грубого общения между главой республики и сотрудниками ДПС не установлены».

Из ответа непонятно: кого из участников конфликта, собственно, проверяли. Ведь судя по видеозаписи, полицейские-то как раз вели себя предельно корректно. Чего не скажешь о «гаранте Конституции», каковым почему-то объявил себя гражданин Уйба.

По идее, законы и правила ПДД в нашей стране едины для всех, включая статусных чиновников. И вся «вина» полицейских лишь в том, что они вежливо напомнили об этом главе Коми. Но поощрять ребят за это министр все-таки не стал. Хорошо, хоть не уволили – и на том спасибо.

Начальство надо знать в лицо!

Подобные «дорожные разборки» власть, понятно, не украшают. Как говорится, «не царское это дело». Трудно представить, чтобы в такую нелепую ситуацию могли попасть предшественники В. Уйбы – тот же Сергей Гапликов, а уж тем более Вячеслав Гайзер (он вообще предпочитал ходить по Сыктывкару пешком). А вот люди рангом пониже порой «влипали» в истории…

В 2012 году сенатор от Коми Евгений Самойлов повздорил с инспектором ДПС. За что и был доставлен в дежурную часть УВД, где на него составили протокол о правонарушении. Правда, г-н Самойлов затем признал свою ошибку и принес извинения полицейским.

Больше всего чиновников обижает, что стражи порядка не знают начальство в лицо. Однажды мэр Сыктывкара даже попал в кутузку (тоже после дорожного конфликта), где его держали вплоть «до выяснения личности». Задержанным оказался тогдашний градоначальник Сергей Каракчиев.

В те «лихие» 90-е бывали истории и покруче. Так, руководитель администрации первого главы Коми Юрия Спиридонова – Алексей Гришин – после дикой потасовки в ресторане «Калевала» пытался разобраться еще и с нарядом милиции. Как писала тогда газета «Молодежь Севера», Алексей Гришин якобы даже укусил милиционера за палец.

Впрочем, все это было давно, и мы уже вроде отвыкли от подобного рода скандалов. Но оказывается, что у некоторых представителей власти еще есть «порох в пороховницах».

Сергей МОРОХИН.