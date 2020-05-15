Наигрались в «матрешки»? Коми может потерять своего богатого соседа

13 мая стартовала кампания по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Отразится ли перекройка административных границ на социально-экономических отношениях Коми с соседями?

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая в Нарьян-Маре подписали меморандум о намерении объединить территории. Уже есть предложение назвать новый регион Поморьем. Но, похоже, задумываться над этим вопросом еще рановато. Более того, сама возможность объединения пока выглядит весьма утопичной.

Почувствуйте разницу

Просто взять и объединить регионы не получится. Нужно провести референдум (ориентировочно он состоится 13 сентября с.г.). Но если с Архангельской областью все более-менее ясно (там поддержат эту инициативу), то вот насчет НАО ситуация сложнее.

Согласно всем социологическим опросам две трети жителей округа даже не хотят думать о каком-то объединении, его уже называют «обеднением» и «раскулачиванием». И понять северян можно. В НАО объем валового регионального продукта на одного жителя составляет порядка 7 миллионов рублей в год, а в Архангельской области – всего 500 тысяч рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.

Что касается уровня жизни, то и здесь – пропасть. По данным Росстата, в НАО по итогам 2019 года среднедушевой денежный доход населения – 80 тысяч 973 рубля. В Архангельской области с учетом доходов жителей НАО – 33 тысячи 789 рублей. Без НАО – 28 тысяч 124 рубля.

Передышка

Почему Росстат так неполиткорректно складывает суммы доходов? Все очень просто: в России принято считать автономные округа «матрешками», то есть это самостоятельный субъект России, но не совсем. Сегодня НАО 8 процентов от налогов отстегивает Архангельской области, 16 оставляет себе, а все остальное забирает Москва.

Напомним, что в «нулевые» годы НАО уже пробовали «растворить» в Архангельской области, но не вышло. В 2014 году был заключен договор, регулирующий отношения двух субъектов Федерации. Он был пролонгирован совсем недавно – осенью прошлого года. Казалось бы, тема объединения закрыта и цивилизованно оформлена в договорные отношения. Но теперь мы видим, что это была лишь временная передышка.

А вот нынешняя история внешне выглядит примерно так: «Встретились как-то два гражданина. Оба не местные, зато с красивыми фамилиями – Цыбульский и Бездудный. И без проблем «порешали вопрос» о перекройке границ. И коренные жители их восторженно поддержали…»

Нечто подобное происходило и с другими автономиями. Но это было в сытые, благополучные «нулевые». А сейчас другая ситуация. В стране кризис, люди недовольны, социальное напряжение нарастает.

Хвалиться нечем

В «нулевые» годы из 10-ти национальных автономий шесть утратили свою самостоятельность. Однако процесс их слияния не дал ожидаемых результатов. Вместо развития бывшие субъекты Федерации стали обычными периферийными муниципальными образованиями, где наблюдается отток населения, нехватка специалистов, развалена инфраструктура и царит массовая безработица.

Ну зачем об этом напоминать? Поэтому врио губернаторов НАО и Архангельской области в своих заявлениях больше напирают на то, что объединение позволит сделать российский Север более привлекательным для инвесторов, будет создан мощный плацдарм для освоения Арктики и т.д.

Особенно комично этот «позитив» было слышать из уст Александра Цыбульского, который еще в марте занимал должность губернатора НАО и позиционировал себя в качестве ярого защитника интересов жителей округа. Как же быстро этот господин поменял свои взгляды!

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, оба врио относятся к категории «московских вахтовиков». Они могут наобещать что угодно, а потом уедут. За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить экс-губернатора Коми Сергея Гапликова, тоже «засланца» Москвы.

Страшилки от врио

А из уст Юрия Бездудного еще звучали страшилки насчет того, что в условиях падения цен на энергоресурсы резко упадут доходы окружного бюджета. Уже с 1 июля округ не сможет выполнять свои социальные обязательства. Одна надежда – объединение с Архангельской областью, что позволит диверсифицировать экономику округа, сохранить высокий жизненный уровень.

Мнение депутата Архангельского областного Собрания Леонида Таскаева: «Что наша область может дать НАО? Уровень жизни, как в Архангельской области, что ли? Так НАО до нас еще скатываться и скатываться. А такой прогноз возможен только при отрицательной цене на российскую нефть. Но, поверьте, если такое и случится, то никто «наверху» не задумается о «каких-то там» НАО и его проблемах, поскольку в условиях сырьевой экономики проблемы отдельных регионов меркнут в сравнении с проблемами государства, не способного отвечать по своим обязательствам…»

Без Коми никак

Если основательно подходить к развитию северных территорий, то без Коми здесь не обойтись. Напомним, что Архангельская область и НАО развиваются обособленно друг от друга без перспектив что-либо изменить. Просто между ними нет никакой наземной связи, из Архангельска в округ можно добраться лишь воздушным транспортом.

Из Нарьян-Мара идет лишь зимник в сторону Усинска. А могла быть и автодорога круглогодичного действия. Завершить ее строительство планировали еще в начале 90-х годов прошлого столетия, помешал развал Советского Союза. С тех пор ее до сих пор прокладывают. Без дороги какое может быть развитие Арктики?

Раньше выручала Печора, по ней доставлялись грузы, через нее шло освоение Севера. Сегодня Печорское речное пароходство ликвидировано, в 2013 году исчез Печорский лесозавод в Нарьян-Маре, который до этого работал 110 лет! Сама же Печора оказалась бесхозной и на многих участках сильно обмелела.

Именно через Коми вглубь страны идут нити нефтепроводов, здесь исторически сформировалась производственная база нефтяников и газовиков, осваивающих богатства Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Теперь им надо будет решать свои вопросы в Архангельске?

Объединение может негативно сказаться на развитии традиционных промыслов. Сегодня оленеводам из бюджета НАО идут значительные дотации, поэтому тот же сельскохозяйственный кооператив «Ижемский оленевод» зарегистрирован в Нарьян-Маре, а не в Коми. Но сохранится ли финансовая поддержка в будущем?

Богатые плачут?

А может, все гораздо проще, и объединение – это лишь предвыборный ход Александра Цыбульского?

Мнение депутата Ненецкого окружного Собрания Михаила Райна: «Многие жители Архангельской области считают НАО слишком богатым субъектом. Почему бы не попробовать его присоединить? Поэтому в целом референдум однозначно поднимет явку в округе и области, а это на руку Александру Цыбульскому…»

А еще в связи с идеей объединения упоминается

обустройство мусорного полигона на Шиесе, из-за которого потерял свой пост прежний губернатор Игорь Орлов. В Архангельской области весьма высок экологический протест и вообще крайне негативное отношение к варягам во власти. Именно их винят в том, что богатая природными ресурсами область является дотационной. Дефицит бюджета области на этот год уже осторожно оценивается в 40 миллиардов рублей! Поэтому идея поправить положение дел за счет денег богатого соседа может действительно оказать влияние на явку и добавить голосов Александру Цыбульскому – «собирателю земель русских».

Но в то же время очевидно, что объединение может стать «вторым Шиесом». Северяне за последние два года научились выходить на протестные акции. Обязательно они будут проходить и в НАО, с большой долей вероятности получат широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Свое слово скажут и малочисленные коренные народы Севера. В общем, все самое интересное еще впереди…

Сергей МОРОХИН.