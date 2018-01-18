Налог на недвижимость может привести к социальному взрыву

В декабре прошлого года «Трибуна» опубликовала письмо ветеранов войны Эдуарда Матюшина и Александра Вокуева: «Гаражи стали золотыми: налог на старый бокс повысился в 52 раза!»

Пожилые сыктывкарцы через газету обращались к прокурору республики с просьбой дать оценку действиям чиновников Кадастровой палаты, Росреестра по РК и Министерства имущественных и земельных отношений, которые отвечают за установление объективной стоимости недвижимости. Увы, никто ветеранам не ответил, да и отвечать, в сущности, нечего. Все, оказывается, сделано «в рамках закона»…

Имеешь — плати

Чиновники изыскивают средства пополнения пустеющей казны, придумывая все новые способы поборов с населения. Некоторые из них способны не просто нанести урон бюджету частных домохозяйств, но даже разорить многих и без того небогатых граждан.

Пример тому — налог на недвижимость. До прошлого года он начислялся из расчета инвентаризационной стоимости объекта в БТИ (Бюро технической инвентаризации). Рыночная же стоимость квартиры (дома, гаража, дачи) всегда была выше инвентаризационной, и потому налог на недвижимость был небольшим. Фискалов это не устроило, и к 2020 году граждане будут платить налог на любой объект недвижимости в размере 0,1% от его кадастровой стоимости.

В чем разница

При расчете инвентаризационной стоимости учитываются конструкционные особенности здания, дата ввода в использование, а также стоимость стройматериалов и работ по строительству. Кадастровая же стоимость является более близкой к рыночной. При расчете таковой учитываются расположение дома, уровень развития инфраструктуры, близость расположенных общественно значимых объектов, а также наличие в здании собственной охраны, парковок и прочих благ. Причем кадастровая стоимость хотя бы один раз в 5 лет, как правило, пересчитывается независимыми оценщиками по недвижимости.

Поднятие налоговой планки будет происходить постепенно, в пять этапов. За 2016 год мы должны заплатить всего 20% от конечной суммы, за 2017-й — 40%, и так — на 20% выше каждый год, пока к 2020 году не дойдет до 100%. Нужно отметить, что юридические лица будут платить за коммерческие объекты сумму, намного превышающую налог с объектов, принадлежащих физлицам. И многие из них просто в панике.

Есть подозрение…

Росреестр страны проводил конкурс, выбирал оценочные компании, которые методами массовой оценки определяли кадастровую стоимость. На всю российскую недвижимость было выбрано менее десяти таких компаний.

В нашей республике реформа осуществлялась по предложенной сверху схеме. В 2013 году власти Коми пригласили московскую фирму «Консалтинг-Сквэа», которая в рекордные сроки произвела необходимые расчеты по 480 тысячам (!) объектов, расположенных на территории республики. За что ей было выплачено порядка трех миллионов рублей. Бывали ли сотрудники этой московской фирмы в городах и весях республики или все делалось по архивным данным — сегодня сказать невозможно.

Оценивалась недвижимость этими компаниями на основании компьютерной программы, которая, в зависимости от местоположения объекта и привлечения различных понижающих и повышающих коэффициентов, выдавала некий усредненный результат. У многих экспертов есть подозрение, что сумма кадастровой оценки жилья в большинстве случаев завышена относительно ее реальной рыночной стоимости, которая месяц от месяца продолжает падать. В Коми, к примеру, она падает уже три года подряд.

Плюс-минус миллион

На днях в редакцию пришел владелец квартиры Александр, проживающий в Сыктывкаре на улице Морозова, у которого налог за его «трешку» составил 3900 рублей, хотя в прошлом году он был раза в три меньше. При этом кадастровая цена, которая явилась отправной точкой для начисления налога, примерно на миллион рублей превышает его сегодняшнюю рыночную! А это — увеличение налога! К тому же, если учесть и налоги, которыми обложится гараж, дачный участок, а также авто, то в итоге «вырисовывается» огромная сумма!

Между тем кадастровая оценка в Коми проводилась в 2015 году, когда цены на недвижимость были намного выше нынешних. И поэтому стоимость квартиры сыктывкарца Александра в то время равнялась почти 4 миллионам рублей. Сейчас, как он выяснил у риелторов, ее вряд ли продашь и за три «лимона». Но «лишний» миллион рублей в расчет не берется, платить налог нужно с той суммы, которую дали эксперты! Между тем в следующем году эти 3,5 тысячи налога вырастут на 20 процентов, а потом еще и еще!

Можно ли оспорить?

Александр выяснил, что в стране уже есть опыт оспаривания «потолочной» оценки стоимости «залетными» московскими фирмами. При этом результата очень трудно.

Сначала нужно обратиться к независимому оценщику. Он придет, оценит квартиру по специальным методикам с учетом всех факторов, что обойдется в те же самые три тысячи рублей как минимум. Специалист выдаст акт-отчет, который нужно утвердить в СРО (саморегулируемая организация). СРО тоже возьмет деньги за свою работу, причем вряд ли меньше, чем оценщик. В итоге получится, что сумма затрат превысит налог вдвое. После этого нужно обратиться в суд с иском об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной.

В общем, денег и времени на оспаривание придется потратить много. Но не факт, что в итоге Александр получит желаемый результат.

Сейчас он в раздумье: квартиру ему переоценили на миллион, но оспаривать — себе дороже. Он решил не заморачиваться и заплатить. Может, к 2020 году переоценят. И цену сбросят. В крайнем случае он переедет в Выльгорт: там цены пониже. А там, глядишь, и пенсия «нагрянет», а пенсионеры налог не платят.

Удар по наследникам

Тут нужно отметить, что налог в конце концов все равно придется платить — хотя бы тем же наследникам. И для многих он станет неподъемным. В результате большие квартиры пойдут на продажу. Кстати, благожелатели предлагают владельцам таких квартир переехать в жилье похуже и поменьше уже сейчас. Иначе дело может дойти до суда, а там недалеко и до отторжения собственности в пользу государства.

Вывод из своих исследований Александр сделал очень простой: родное государство постаралось сделать так, чтобы он не смог оспорить назначенную кадастровую оценку своего жилища. В ближайшее время жильцы больших квартир начнут продавать их, перебираться из центра на окраины. То же самое может произойти и с владельцами дач: их будут продавать.

Острая ситуация

Надо полагать, что принятое решение властей о повышении налога на недвижимость может привести общество к социальному взрыву. Ужесточение налоговой политики в момент падения экономики и обнищания населения — не слишком мудрое решение власти.

Как удалось выяснить редакции, депутаты Государственного Совета весьма озабочены создавшейся ситуацией: к ним также поступает много вопросов по налогам на недвижимость. Они уже обсуждаются в Комитете по бюджету, налогам и экономической политике, который возглавляет Степан Чураков. Депутат сообщил редакции, что в настоящее время готовятся материалы для рассмотрения проблемы на уровне законодательного органа.

«Трибуна» будет следить за развитием событий.

Анатолий ПОЛЬКИН.