Налоговые новации могут разорить владельцев маленьких магазинов

Совсем недавно глава правительства Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в течение шести лет. Премьер-министр заявил об этом в конце марта на расширенной коллегии Министерства финансов.



Медведев пояснил, что правительство завершает подготовку закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей, однако это не приведет к увеличению фискальной нагрузки. Премьер заявил, что на изменение налогов вводится мораторий.

Между тем на этой неделе Общественное объединение «Опора России» выступило против планов министерства финансов уйти от единого налога на вмененный доход и патентов для продавцов маркируемых товаров. В бизнес-среде распространено мнение, что в случае упразднения патентов и ЕНВД большая часть обычных магазинов вынуждена будет закрыться — они не вынесут возросшую налоговую нагрузку.

«Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемых товаров народного потребления (вся обувь, отдельные виды одежды, сигареты, лекарства), особенно в том случае, если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке», — считает президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин. По его мнению, нововведение приведет к переделу рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей.

Угроза малому бизнесу

О том, как отразится нововведение на предпринимательском сообществе республики, «Трибуна» попросила рассказать председателя совета Коми регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», председателя комитета по социальной политике Госсовета РК Сергея Артеева.

— Надо отметить, что это пока лишь предложение Минфина, наверняка оно будет обсуждаться, — считает С. Артеев. — Если подходить к нему с точки зрения фискальных органов и в целом государства, то это вроде бы нормальный путь. Однако стоит вспомнить, что введение патентов и ЕНВД представляло собой некий общественный договор между тем же государством и бизнес-сообществом. Правительство предлагало провести регистрацию на определенных условиях и работать на этих условиях. И отмена принятых договоренностей приведет к ухудшению положения бизнеса, причем именно мелкого и микробизнеса. А это не только противоречит объявленному курсу на его поддержку, но и подрывает доверие к таким договоренностям.

По подсчетам специалистов «Деловой России», переход на новую систему налогообложения приведет к тому, что доходность бизнеса в большинстве случаев приблизится к нулевой отметке. Некоторые из них считают, что в зависимости от товарооборота потери индивидуальных предпринимателей составят от 23 до 109 процентов.

При таком раскладе действительно многие индивидуальные предприниматели не выдержат возросшей нагрузки и уйдут в тень или будут свертывать налаженное дело.

В связи с этим выскажу предположение, что после обсуждения предложение Минфина принято не будет. По крайней мере, оно требует корректировки, — подытожил С. Артеев.

Анатолий ПОЛЬКИН.