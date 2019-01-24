Нам предлагают «нереальные» цены

В пределах Коми жители региона смогут летать по сниженным ценам.

Опубликован проект приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми, которым устанавливаются максимальные тарифы на перелеты самолетами компании «Комиавиатранс».

Стоимость билета в документе ниже реальной, поэтому республика компенсирует перевозчику выпадающие доходы. Например, указанная в документе стоимость билета из Сыктывкара в Инту — 5 тысяч, в Усть-Цильму — 4044 рубля, в Кослан — 2954 руб., в Троицко-Печорск — 3574, в Печору — 4400, в Вуктыл — 2798 рублей.