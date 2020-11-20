Наркология или ковидный госпиталь? Уже полгода медики наркологического диспансера, работавшие в «красной зоне», добиваются обещанных доплат

На минувшей неделе в «Трибуну» обратилась группа медработников отделения неотложной наркологической помощи республиканского наркологического диспансера. У них еще при первой волне коронавируса произошел конфликт с руководством, связанный с оплатой работы в особых условиях.

В начале эпидемии коллектив оказался в сложной ситуации. Из-за того, что в отделении были выявлены пациенты с ковидом, пять сотрудников были заперты в карантине. Выходить за пределы отделения персонал не мог, поскольку оказался в так называемой «красной зоне» и «встал» на «двухнедельную вахту».

А деньги где?

По окончании «вахты» заведующей отделением на имя главного врача был подан график работы с учетом круглосуточного пребывания медиков на рабочих местах. Однако затем выяснилось, что график не был утвержден, зато появился переделанный, из которого следовало, что рабочие смены были проставлены из расчета сутки через сутки. В результате получилось, что медперсонал, отработав 14 суток, получит зарплату только за семь суток, причем в графике до конца месяца значились выходные дни!

По всей вероятности, график был составлен так, что за месяц медики «на бумаге» отработали ровно то количество часов, какое положено при равномерной работе, а не в чрезвычайных условиях. Проще говоря, им недоплатили.

Не встретив понимания у главного врача наркодиспансера, медики обратились с коллективным письмом к новому министру здравоохранения Б. Александрову и к главе республики.

В жалобе медики отразили накопившиеся обиды и нерешаемые проблемы как в период начавшейся пандемии, так и в прошлые годы. Припомнили стесненные условия, отсутствие приемного покоя, нехватку СИЗов, оборудования, бактерицидных установок, дезинфицирующих средств и т.д.

Неприемный покой

В начале июля «жалобщики» получили письмо из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в котором говорилось, что «по результатам эпидемиологического расследования установлены факты нарушения санитарного законодательства при осуществлении медицинской деятельности. В адрес ГБУЗ РК «КРНД» будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а к нарушителям будут приняты меры административного воздействия».

А 3 июля из Минздрава за подписью и.о. министра пришел и вовсе «красивый» ответ. Оказалось, что все приказы изданы, организована дополнительная выдача СИЗов и дезинфицирующих средств, утверждены нормы выдачи спецодежды и обуви.

Но персонал «неотложки» так и не понял: что будет с доплатами? Не помогло медикам и обращение в трудинспекцию. В октябре они получили ответ из этой службы, в котором говорилось, что проверка по невыплате за работу в карантине проведена не полностью: помешали «обстоятельства непреодолимой силы». Оказалось, что запрос на получение финансовых документов из бухгалтерии наркодиспансера остался без ответа: заболели все счетные работники бухгалтерии…

«Неотложка» болеет

В течение октября в отделении неотложной наркологической помощи было выявлено 10 больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией. На 18 ноября зафиксировано еще 7 случаев, когда больные поступали с коронавирусом. Медперсонал в недоумении: они работают в наркологии или в ковидном госпитале? На данный момент 6 сотрудников (из 20 по штату) болеют коронавирусом, и это, видимо, не предел…

По существующим требованиям, отделение должно быть закрыто, а контактный персонал отправлен на изоляцию: ведь по факту в отделении создался очаг новой коронавирусной инфекции.

Анатолий ПОЛЬКИН.