Народ волнуется, власть молчит

Акции протеста, прошедшие в республике и в других регионах Северо-Запада 3 февраля, спустя неделю продолжились в Усинске и в Ижме.

Не превращайте Север в помойку!

На митинг в Ижме собралось порядка двухсот человек. Выступавшие говорили о том, что строительство полигона для московского мусора на станции Шиес негативно скажется на экологии региона. Участники акции единодушно выразили свой протест против завоза мусора на Север.

Не осталась без внимания и начавшаяся на два месяца раньше «мусорная реформа», которая оказалась совершенно не подготовленной. Светлана Красивская, депутат райсовета, председатель райкомитета профсоюза работников культуры, задала вопрос: «В Ижме построены 12 площадок под раздельный сбор мусора. А дальше что? Они простаивают как артобъекты.

Полигоны заполнены на 70-80%. Известно, что тарифы установлены из расчета, что убирать будут один раз в три дня. Но вывозят мусор раз в месяц, где-то раз в два месяца, а где-то он и вообще не вывозится. По информации администрации с нашей исторически сложившейся свалки вывезли 5500 кубометров мусора. Мы что, за три месяца столько мусора произвели? Нет, конечно. Это вывозится старый мусор, за который мы уже заплатили.

Конечно, мусорная реформа нужна. Иначе мы с вами утонем в мусоре. Но она должна идти цивилизованно, причем как с оплатой населением, так и софинансированием из республики».

«Правительство в отставку!»

Этого потребовали жители нефтяной столицы республики, собравшиеся на площади Босовой в центре Усинска. Вместе с отставкой руководства страны и республики усинцы потребовали проведения выборов по избранию новых депутатов всех уровней, возможность избирать главу города всем миром.

А главными темами городского собрания стали строительство мусорного полигона на станции Шиес на границе Архангельской области и Республики Коми и проведение так называемой «мусорной реформы».

Организовали митинг усинские активисты-общественники, «Комитет спасения Печоры», региональное отделение КПРФ. Митинг был организован в форме «свободного микрофона», так что каждый мог высказать свою точку зрения.

Вопросов у собравшихся было много, однако ответить на них было некому. Несмотря на то, что митинг был согласован с усинской мэрией, в числе выступавших не было ни представителей администрации города, ни депутатов местного Совета. Собрание граждан было проигнорировано и региональным оператором по обращению с ТКО – «Ухтажилфондом». Кроме депутата Госсовета Коми Екатерины Дьячковой к горожанам никто не пришел. И это возмутило митингующих.

Неужели проблемы и горести горожан совсем не волнуют представителей местной власти? Многие усинцы еще помнят, как в трудные 90-е на акции протеста приходили и депутаты Совета города, и руководство мэрии. Жаль, что эта традиция, когда муниципальная власть была с народом, ушла в прошлое.

Надежда МАШКОВА.