Народных избранников, выступивших против повышения пенсионного возраста, не допустили на рабочее место

Депутаты Ижемского районного Совета не смогли провести внеочередную сессию в зале заседаний местной администрации, то есть на своем обычном рабочем месте. Туда их просто не пустили. Поэтому народным избранникам пришлось заседать в Доме культуры.

«Нелегальная сходка»

В сельском клубе собралось 13 из 20 депутатов. Председатель Совета Татьяна Артеева, сославшись на отпуск, на сессию не явилась, а зампред Николай Рочев хоть и пришел в клуб, но участвовать в «незаконном мероприятии» отказался.

«Подпольная» сессия состоялась как раз потому, что глава Совета проигнорировала предложение о проведении дополнительной (внеочередной) сессии, которое было внесено на проходившей 28 июня сессии очередной. Депутаты предложили собраться и обсудить волнующие избирателей вопросы: о повышении пенсионного возраста, необязательном изучении родного языка и об увеличении налога на добавленную стоимость. Причем возражений со стороны руководства тогда не последовало, требовалось лишь обсудить данное предложение на заседании президиума. Но Татьяна Артеева президиум проводить отказалась. Поэтому президиум собрался без нее и решил: сессию проводить.

Дальше события развивались как в настоящем триллере. Как сообщили организаторам мероприятия в редакции районной газеты, глава Совета запретила публиковать объявление о сессии. Сразу после этого началась борьба за явку: «зачинщики» по телефону приглашали депутатов приехать в райцентр, а руководители Совета убеждали народных избранников этого не делать. По уверениям участников заседания, одному из депутатов даже сообщили, что с участниками «нелегальной сходки» якобы будет разбираться прокуратура.

В Госдуму — с протестом

Явившийся к открытию сессии заместитель руководителя Совета Николай Рочев объявил собрание незаконным (нарушен регламент) и покинул здание. А депутаты, обсудив повестку дня, практически единогласно приняли обращения в адрес Госдумы Российской Федерации и Госсовета Республики Коми. После обсуждения повестки дня сессия в итоге утвердила тексты обращений.

В первом говорится, что сессия Совета района категорически не согласна с проектом пенсионной реформы и просит его отменить. Во втором депутаты предлагают отменить рассмотрение проекта закона о необязательности изучения государственных языков национальных республик. В третьем заявляется, что сессия не согласна с предложением правительства по повышению НДС.

Заканчивается каждое из обращений утверждением о том, что принятие столь непопулярных решений ведет к нарастанию социальной напряженности в обществе, ухудшению жизни народа, потере государственности национальных республик.

Пошли другим путем

Корреспондент «Трибуны» дозвонился до председателя Совета Т. Артеевой, которая, по ее словам, находится в отпуске. Татьяна Владимировна отметила, что последнее заседание Совета было 28 июня, а о том заседании, которое провел депутат Николай Братенков, она узнала из информации в интернете. Состоявшееся собрание, которое названо сессией, она считает нелегитимным. Сессия собирается по постановлению, которое обязательно публикуется в СМИ района. Этого сделано не было.

Практически так же прокомментировал ситуацию и заместитель главы Совета Николай Рочев. Николай Васильевич подчеркнул, что состоялось именно собрание, которое сессией считаться не может. Лично он предлагал собравшимся соблюсти все формальности, провести сессию после опубликования в СМИ, но организаторы, по его словам, предпочли пойти другим путем.

Как будут развиваться события дальше, мы скоро узнаем.

Анатолий ПОЛЬКИН.