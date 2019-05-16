Нарушителей предлагают строго не наказывать

13 мая на заседании президиума Госсовета депутаты рассмотрели поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления».

В документе предложены альтернативные меры ответственности за предоставление недостоверных или неполных сведений в декларациях: предупреждение (и освобождение депутата от должности в представительном органе, если он работает на постоянной основе) без прекращения полномочий депутата.

С 2016 по 2018 годы в Коми из-за неточностей в декларациях о доходах лишились мандатов 72 депутата. В текущем году по этой причине сложили полномочия два народных избранника в Ижме, одного лишили мандата в сыктывкарском Совете. Теперь вот очередь дошла и до Печоры.

Перед майскими праздниками в Совет Печоры «сверху» поступила «указивка» с предложением в срочном порядке принять меры реагирования на то, что пять депутатов в отчетах о доходах за прошлый год допустили ошибки. Теперь перед Советом стоит проблема: что делать с нарушителями?

Напомним, что в Ижемском районе местный Совет едва не потерял свою легитимность. К двум «опальным» нардепам, потерявшим мандаты, в знак солидарности хотели присоединиться несколько коллег. Этого тогда не случилось, тем не менее, история на этом не закончилась.

Спустя месяц выяснилось, что неточности в декларациях обнаружились еще у восьмерых нардепов. Но на недавней сессии их не изгнали из Совета, а лишь предложили вынести предупреждение.

Что скажет Госдума?

А 14 мая соответствующий законопроект внес в Госдуму Комитет по федеративному устройству. Вносимый законопроект предлагает ввести для депутатов, которые допустили ошибки в декларации, альтернативные меры ответственности, например — предупреждение.

Федеральные парламентарии считают лишение полномочий слишком строгим наказанием, особенно с учетом того, что 90 процентов местных депутатов работают на непостоянной основе и сталкиваются с серьезными затруднениями при заполнении большого пакета декларационных документов.

К примеру, в Омской области в 2018 году органы прокуратуры предложили рассмотреть вопрос о сложении полномочий почти 300 муниципальных депутатов. В Приморском крае уже в 2019 году прекратили полномочия 38 депутатов. Аналогичные проблемы есть в Псковской, Иркутской областях, в Алтайском крае.

P.S. Возникает вопрос: если такой закон примут, что будет с уже изгнанными народными избранниками? Восстановят ли их в правах или «уволенным» предоставят возможность обращения в суд?

Анатолий ПОЛЬКИН.

Для справки. По принятому в 2015 году федеральному закону № 303 муниципальные депутаты обязаны ежегодно отчитываться о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Сейчас за неполные или недостоверные сведения в декларациях муниципальных депутатов и членов их семей о доходах и имуществе (и тем более за ее отсутствие) предусмотрено лишь одно наказание — досрочное лишение полномочий.