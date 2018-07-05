«Нас бьют даже языком!», — возмутился печорский активист

30 июня представители 12 регионов России приняли участие во второй видеоконференции Демократического конгресса народов России «Нет закону против родных языков!».

Напомним, 19 июня Госдума в первом чтении приняла проект поправки в закон «Об образовании», согласно которому предлагается изучать государственные языки республик России «на добровольной основе».

Во время видеоконференции на связь вышли в том числе и активисты из Коми. Так, член комитета спасения Печоры Николай Братенков сказал, что для отстаивания своих прав надо объединиться, иначе ничего не получится. «Пенсиями бьют, бензином бьют, НДСом даже и языком нас бьют. Бороться с этим по одному нельзя — задавят, только вместе, – заявил общественник.

Участники видеоконференции, продлившейся 3,5 часа, приняли резолюцию, по которой должны быть внесены поправки в часть 3 статьи 14 закона «Об образовании». Активисты хотят, чтобы из законопроекта была убрана строка о добровольном изучении национального языка. Согласно Конституции России, говорят они, государственными языками являются русский и местные языки. Также участники онлайн-конференции приняли решение юридически оформить Демократический конгресс народов России и поддержали проведение единого дня протеста против языковой политики властей.

Напомним, в Коми, да и в ряде других национальных республик не первый год идут дебаты о том, нужно ли обязательно изучать второй государственный язык или это возможно на добровольной основе.