Население Коми продолжает сокращаться

По официальным данным, смертность в республике превышает рождаемость. Кроме того, жители Коми уезжают в другие регионы.

Как сообщает Росстат, за январь-сентябрь 2018 года в Коми умерло 7486 человек (7471 — годом ранее). За девять месяцев родилось 6479 младенцев (годом ранее — 7347). За тот же период браков заключено по сравнению с прошлым годом меньше (3979 против 4615).

Рождаемость в последнее время падает и в целом по России. За 9 месяцев 2018-го Росстат зафиксировал снижение на 5,2%.