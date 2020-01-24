Всего 6 дней понадобилось российскому премьеру Михаилу Мишустину, чтобы сформировать новый кабинет министров. Он заменил весь социальный блок, в том числе главу Минздрава. Вместо непопулярной Вероники Скворцовой в кресло министра уселся малоизвестный Михаил Мурашко. Впрочем – малоизвестный для жителей остальной страны, а вот в Коми его давно знают.

53-летний Михаил Мурашко родом из Екатеринбурга, но карьеру в медицине и на госслужбе он сделал именно в Коми. Сюда Мурашко приехал в 1992 году после окончания Уральского государственного мединститута. Работал врачом-гинекологом в Республиканской больнице, затем главврачом Республиканского перинатального центра.

С 2006-го по 2011-й М. Мурашко – министр здравоохранения Коми. Пробежавшись по новостной ленте тех лет, отметим, что проблемы здравоохранения с тех пор не сильно изменились. На заседаниях регионального правительства глава Коми Вячеслав Гайзер (так же как и сегодня Сергей Гапликов) критиковал профильного министра за перебои с лекарствами, низкие темпы строительства ФАПов, кадровый дефицит.

В это же время Мурашко пришлось выступать свидетелем по уголовному делу «о томографах», которые якобы были закуплены по завышенным ценам. Тотальные проверки региональных минздравов проходили тогда по всей стране. А руководил ими Константин Чуйченко – глава Контрольного управления Администрации Президента РФ. Тот самый, что одновременно с Мурашко вошел сегодня в новый состав правительства РФ в качестве министра юстиции. Обвиняемым в «деле о томографах» был региональный чиновник Сергей Кончиц, и суд в итоге его оправдал. Мурашко, выступая в суде, заявил, что «на томографы потратили столько, сколько выделили из бюджета».

В январе 2011 года правительство Коми в полном составе было отправлено Гайзером в отставку. Врачу Михаилу Мурашко губернатор предпочел финансиста. Минздрав Коми возглавил тогда Ярослав Бордюг, а Михаил Альбертович задумался о переезде. В 2012-м он перешел в Федеральное агентство по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Бывшие коллеги нового федерального министра отмечают его профессиональные и деловые качества. Кстати, Мурашко учился в институте вместе с нынешним главой Минздрава Коми Дмитрием Березиным, с которым они до сих пор сохранили приятельские отношения.