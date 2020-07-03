Дмитрий Шатохин – из молодых, да ранних. Членом Совета Федерации он стал в 36 лет. Хотя средний возраст российских сенаторов близок к 60-ти. Причем в основном это «отставники», бывшие губернаторы, то есть люди на излете карьеры. А у Шатохина, похоже, все еще впереди…

Его называли «выскочкой»

Дмитрий появился на свет в 1980-м, в год Московской Олимпиады. И с тех пор живет под олимпийским девизом: «Дальше, выше, сильнее!», устанавливая личные рекорды в карьере. При этом стартовые возможности у него были самые скромные: поселок Диасеръя, где он родился, – это глухая сельская глубинка.

Дмитрий с детства был самостоятельным, упорным и привык рассчитывать только на себя. После школы он отучился сначала в педколледже, затем в СГУ на факультете «Социальная работа». Четыре года работал в республиканском Лицее управленческого резерва, одновременно занимаясь общественной работой. В 24 года он стал членом Молодежной палаты при Госдуме РФ и первым председателем Молодежного парламента Республики Коми.

С 2007-го Шатохин – эксперт Комитета по социальной политике Госсовета Коми. Молодого специалиста сразу заметили, пригласили в администрацию Сыктывкара. Здесь бы ему задержаться, но 30-летний Шатохин неожиданно для всех решил вернуться в родной Усть-Куломский район. Выставил свою кандидатуру на должность главы и выиграл, став самым молодым руководителем муниципального образования в Коми (кстати, этот шатохинский рекорд до сих пор не побит).

А район в то время, напомним, был одним из самых проблемных. Дороги – в плачевном состоянии, повальное пьянство, безработица… К тому же не все в старой команде администрации были рады переменам. Были те, кто за глаза называл Шатохина «выскочкой»: мол, мальчишка будет руководить людьми?

– Я понимал – будет нелегко. Спокойных дней не было, – вспоминает Дмитрий Александрович. – Практически сразу, как только я приступил к работе, случилось ЧП – в Тимшере из-за неправильно организованной переправы через реку погибли три человека. После этого мы проверили и отладили организацию работы всех переправ в районе.

Стали строить современные фермы (в Скородуме, Пожегдине, Ульяново), организовали убойные пункты, открыли новый молочный цех в Помоздино. Одной только сельхозтехники закупили на 20 миллионов рублей. Бесспорно, не все удалось сделать, но отношение к району изменилось. По развитию ТОСов и некоммерческих организаций Усть-Куломский район стал лидером. На новый уровень вышло строительство социальных объектов, появились успехи в спортивной отрасли. Мы научились работать по программам и проектам…

Спустя год даже те, кто в штыки воспринял избрание Шатохина, оценили его деловые качества. А коллеги доверили ему пост председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми».

Чего хотят молодые?

В Коми проводился опрос среди молодежи на тему: «Какой должна быть молодежная политика?». 65% поставили на первое место помощь в трудоустройстве и поиске работы по профессии. На втором — поддержка молодых семей и жилищные вопросы (38%). Еще 36% участников опроса заявили о необходимости расширения участия молодежи в принятии политических решений. Комментируя эти цифры, Д. Шатохин отметил, что сейчас в Госсовете Коми нет ни одного депутата в возрасте до 30 лет, а в России средний возраст госслужащего составляет 39 лет.

Решению вопросов в сфере молодежной политики, по убеждению Д. Шатохина, должно способствовать формирование нового законодательного поля. Поэтому Дмитрий вошел в группу по разработке федерального закона о молодежи, и за два года им удалось написать концепцию закона. Дальше – больше: группа сенаторов, в том числе наш сенатор от Коми, вышла с инициативой включить в обновленную Конституцию страны норму по закреплению государственной молодежной политики. Поправки вошли в президентские, и сегодня молодежная политика получила свой конституционный статус!

Что касается федеральных средств, то так или иначе за все время своей работы Шатохин принимал участие в привлечении почти 10 млрд рублей. Это получение бюджетного кредита на 6 млрд рублей, когда республика только на процентах стала экономить ежегодно до 500 млн рублей. Привлеченные средства пошли на повышение минимального размера оплаты труда бюджетникам в 2018 году – 1,3 млрд, на дорогу Сыктывкар – Усинск – Нарьян-Мар – 700 млн, на ремонт моста в районе Малой Слуды – почти 400 млн, на финансирование выплат за классное руководство учителям – 70 млн и т.д. Ежегодное финансирование из федерального бюджета лет 5 назад было на уровне 4-5 млрд, теперь – стабильно 9-10 млрд.

Авторские законы

В верхней палате парламента Д. Шатохин стал членом Комитета по бюджету и финансовым рынкам. «Моя задача на уровне Российской Федерации – помочь региону обрести финансовую стабильность» – так определил он свою миссию в столице. Нашлись, конечно, те, кто после его отъезда в Москву шептались,что уж теперь он точно «задерет нос» и забудет про обещания. Но не обращая внимания на злопыхателей, Дмитрий Александрович объехал все города и районы республики, вникая в конкретные проблемы простых людей.

– По итогам таких поездок были приняты два федеральных закона, которые, если можно так сказать – мои, авторские. Первый – это освобождение сельских домов культуры от обязанности иметь контрольно-кассовые аппараты (ККТ), поскольку для них это весьма обременительно. Я выступил на пленарном заседании, и, видимо, выступление оказалось убедительным. Валентина Матвиенко дала соответствующее поручение, и мы оперативно сформировали закон, освобождающий учреждения культуры в сельских поселениях от использования онлайн-касс, защитили его и приняли. Это позволило сэкономить для домов культуры Коми почти 30 млн рублей.

Второй закон касается применения труда осужденных на гражданских предприятиях. В этом случае свое отражение в федеральном законе нашла практика нашего Жешартского фанерного комбината. Теперь уже несколько регионов применяют этот опыт.

«Народный бюджет» и лесные избушки

Еще в 2016 году Шатохин одним из первых выступил с инициативой реализации малых гражданских инициатив – так называемого «Народного бюджета». Проект успешно работает в Коми четвертый год. Переехав в Москву, Шатохин масштабировал этот опыт. Он создал в Совете Федерации рабочую группу, которую и возглавил. Как результат – численность регионов, где есть «Народные бюджеты», увеличилась с 37 до 69, разработан федеральный закон. В 2017-м на форуме БРИКС в Уфе сенатор от Коми представлял опыт России в инициативном бюджетировании участникам из Индии, Китая, Португалии и других стран.

Еще одна важная инициатива Шатохина – предложение узаконить строительство «лесных избушек». С этим вопросом ему пришлось побывать на приеме у министра природных ресурсов страны Дмитрия Кобылкина. Тот с большим интересом отнесся к этой идее и поддержал ее не только как должностное лицо, но и как охотник и бывший руководитель национального региона. Проблема в том, что не все регионы поддерживают проект закона. Многие центральные субъекты считают, что с его принятием появятся незаконные вырубки, с одной стороны, будет засоряться территория, а с другой – будут узаконены «лесные дворцы».

«Если у территории будет хозяин, то будет и порядок, – считает Д. Шатохин. – Есть обращения от охотсообществ Коми, Карелии, Красноярска с пожеланиями продолжить эту работу. Поэтому совместно с коллегами-сенаторами мы доработали законопроект в части упрощения регистрации лесных сооружений для временного пребывания охотников и рыболовов. В ближайшее время он будет направлен на рассмотрение в правительство».

Свой среди своих

Несмотря на плотный график, Дмитрий Шатохин часто бывает в родном поселке, навещает родителей. «Родители – постоянные зрители телеканала «Вместе РФ» и многие моменты узнают даже раньше меня, – улыбается сенатор. – Я в свою очередь с интересом расспрашиваю их о делах в районе. Папа до сих пор работает на пилораме, а мама – руководитель Совета ветеранов, с которым у меня теплые отношения. По возможности помогаю им, бываю на мероприятиях».

«За время моей работы я не помню ни одной недели, чтобы не было звонка от Дмитрия Александровича с вопросом, как дела и чем помочь», – подтверждает руководитель Усть-Куломского района Сергей Рубан.

Любовь ВОРОБЕЙ.

P.S. «Интересно, а чего вам больше всего не хватает в Москве?» – спросили как-то сенатора журналисты. Ответ был ожидаемым: «Яркого солнца при рассвете, огненного заката, пения птиц поутру, звенящей тишины, общения с друзьями…».