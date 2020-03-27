«Наш ответ» коронавирусу? Владимир Путин выступил с обращением к нации

25 марта президент страны обратился к россиянам, призвал их к бдительности и огласил меры по смягчению последствий кризиса в экономике и социальной сфере.



Владимир Путин выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Решение о новом дне примут позже после консультаций со специалистами.

Для предотвращения распространения вируса следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу.

В рамках действий по поддержке экономики, предприятий и граждан президент предложил следующие меры:

— в ближайшие три месяца, начиная с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно;

— будут увеличены выплаты по временной нетрудоспособности. Их размер не должен быть меньше одного минимального размера оплаты труда, то есть не ниже 12 130 рублей в месяц.

Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем будет принято решение с учетом ситуации. Больничный в связи с карантином выдается сразу на две недели и будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на больничном, а вторая — после его закрытия;

— пособие по безработице будет приравнено к МРОТ;

— будут приостановлены выплаты по потребительским и ипотечным кредитам. Эта мера коснется граждан, чей месячный доход сократился более чем на 30%.;

— будет снижен размер ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса с вдвое — с 30 до 15% для зарплат, размер которых превышает МРОТ.

— проценты и доходы с банковских вкладов свыше миллиона рублей будут облагаться налогом по ставке 13%.

— малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС;

— все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны произвести в апреле;

— на шесть месяцев вводится мораторий для банкротства предприятий в сложной ситуации, процедура банкротства должна стать посильной и необременительной.