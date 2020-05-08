Наш паровоз куда летит? Весь пар громоздкой махины управления республикой, похоже, уходит в свисток

В своих регулярных интернет-обращениях Владимир Уйба в основном рассказывает о ситуации с коронавирусом. Экономика и «социалка» на фоне пандемии — пока на втором плане. Новоиспеченный руководитель республики, вероятно, до сих пор еще смутно представляет масштабы проблем, с которыми ему придется столкнуться.

В первую очередь это неэффективная машина государственного управления: она громоздка и весьма затратна. Для нее главное не результат, а сам процесс. Отсюда и такие позорные долгострои типа санатория в Серегово в Княжпогостском районе (эпопея длится уже четвертое десятилетие, затрачено более трех миллиардов рублей), школы в сыктывкарском микрорайоне «Орбита» (ее должны были сдать еще в сентябре 2016 года) и так далее.

Не в коня корм

Экс-глава Коми Сергей Гапликов в начале своего правления пытался сократить расходы на чиновников, но скорее для отчетности, так как федеральный центр постоянно требует цифры по их оптимизации. Получилось это у него весьма неуклюже. За счет слияния Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды с Министерством промышленности было создано новое ведомство. Экологи резко выступили против, за считанные дни под петицией за отмену указа подписалось более 50 тысяч человек.

Очевидно, что слияние двух министерств с прямо противоположными функциями изначально было грубым просчетом. Это все равно, что соединить канализацию с водопроводом. Лишь под давлением общественности ошибку удалось исправить.

Сергей Гапликов вынашивал планы и по ликвидации Министерства национальной политики. К счастью, ему отсоветовали. Ведь через эту структуру шли федеральные гранты, да и штат у нее, пожалуй, самый маленький среди всех республиканских ведомств. Экономия получалась копеечная, а вот последствия для национальной республики могли быть непредсказуемыми.

Зато было ликвидировано Агентство по печати и массовым коммуникациям. Бывшие его сотрудники перешли в Центр информационных технологий. То есть перестали быть чиновниками, но остались на бюджетном финансировании. Кстати, этот самый ЦИТ – уникальное учреждение, во время правления Сергея Гапликова в нем было занято порядка 300 сотрудников, здесь осваивались многомиллиардные суммы для налаживания информационного взаимодействия чиновников с гражданами. Однако о конкретной деятельности ЦИТа мало что известно. Надеемся, что какую-то ясность со временем внесут ревизоры Контрольно-счетной палаты Коми.

Системный кризис

Заниматься сомнительными экспериментами по слиянию тех же министерств бывший руководитель Коми мог себе позволить, поскольку за счет высоких мировых цен на энергоресурсы в бюджеты всех уровней казна стабильно собирала многомиллиардные налоги. По итогам 2019 года был установлен абсолютный рекорд – во все уровни бюджета поступило более 244 миллиардов рублей! Профицит республиканского бюджета составил 4,26 миллиарда рублей.

Но сегодня на мировых рынках ситуация совершенно иная. Ее усугубляет еще и пандемия коронавируса. Теперь речь идет о резком падении налоговых сборов, урезании расходов, в том числе и на чиновников. Уже заявлено, что осенью Коми вновь будет брать коммерческие кредиты для латания бюджетных дыр.

В этой кризисной ситуации врио главы Коми Владимир Уйба находится в цейтноте. У него нет времени для проб и ошибок. Надо в целом реформировать систему государственного управления. Но как именно? Под какие задачи?

Прощай, клюква в сахаре!

В советское время все было более-менее понятно. Существовали региональные министерства, отвечающие за конкретные результаты в сфере бытового обслуживания населения, легкой и пищевой промышленности, лесного хозяйства. Но их давно нет, все уничтожили вместе с местной промышленностью. Нет фабрики «Комсомолка», поставлявшей населению качественное и недорогое белье, нет клюквы в сахаре, производившейся в Сысольском районе, замшевого производства в Усть-Цилемском районе. В воспоминаниях остались и знаменитые нювчимские (Сыктывдинский район) баранки, мебель фабрики «Север», продукция сыктывкарского мясокомбината, механического завода. Этот список можно продолжать очень долго.

А вот еще один пример из прошлого. Многие уже подзабыли, что у нас когда-то было свое Министерство мелиорации, выполнявшее задачи по созданию задела для развития сельскохозяйственной отрасли. Однако никакого «развития» в современной капиталистической России не получилось. Объемы сельскохозяйственного производства упали в разы. Пашни заросли борщевиком и кустарниками. Живность пошла под нож, из-за чего даже навоз на селе стал дефицитом! Сегодня вся республика производит сельскохозяйственной продукции меньше, чем предприятия одного Сыктывдинского района в советское время.

Тем не менее, Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка по-прежнему имеет внушительный штат специалистов. А понизить статус этой структуры – значит, де-юре признать провал экономических реформ в агропромышленном комплексе.

Нынче вся сила в Москве

Сегодня в регионе есть Министерство инвестиций, промышленности и транспорта. Но о каких инвестициях идет речь, если наша промышленность практически схлопнулась? Остались в основном производства, связанные с добычей и транспортировкой углеводородов, причем все нити их управления уходят в Москву. И местное Министерство промышленности на ключевые отрасли экономики в регионе почти не влияет.

А Министерство экономики Коми сегодня выполняет в основном статистические функции. Все решает Москва. Примечательно, что еще не так давно указанное министерство имело несколько иное название, в нем фигурировало слово «развитие». Выходит, что убрали его за ненадобностью – никакого развития в регионе уже давно не наблюдается. Имеет место только упадок и разорение тех же малых и средних предприятий, которые работают в сфере торговли и оказания услуг.

Непобедимая и легендарная – чиновничья армия

По официальным данным, в Коми более 18 тысяч человек работают в государственных органах и органах местного самоуправления. Напомним, что в структуре органов власти в регионе фигурируют 15 министерств, плюс разные службы, комитеты и управления. А еще есть уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, которые также полной ложкой финансируются за счет средств налогоплательщиков. Нельзя не упомянуть и представительства Коми в Москве и Санкт-Петербурге.

Но все же три четверти «слуг народа» относится к территориальным структурам федеральных органов власти, а их у нас аж 48! Еще в начале «нулевых» их было чуть больше 30, и тогда уже ставился вопрос об их оптимизации – не получилось.

О доброй половине таких филиалов федеральных структур многие даже и не слышали. Есть у нас, например, Управление государственного автодорожного надзора по Коми, Отдел государственного контроля и надзора в Республике Коми Северо-Западного территориального управления Росстандарта и так далее. Когда из года в год население беднеет, растет безработица, а автомобильные дороги превращаются в направления, волей-неволей задаешься вопросом насчет эффективности федеральных госструктур, в которых люди получают московские зарплаты, северные льготы и повышенные пенсии.

Такое количество чиновников для региона, где осталось всего 820 тысяч жителей, выглядит явно избыточным. Кстати, в эту статистику не попадают люди, которые обслуживают чиновников – секретари, водители, курьеры, завхозы… Так что на самом деле приведенная выше цифра лишь отчасти отражает количество занятых в сфере государственного управления.

А если это правда?

Помимо своего Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в регионе есть еще и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Коми. Надзор есть, а порядка нет. Достаточно вспомнить «экологический» скандал вокруг мусорного полигона в Шиесе.

А на этой неделе на федеральном интернет-ресурсе «Незыгарь» была размещена информация о том, что осенью прошлого года якобы случился факт сокрытия опасного ЧП. «Незыгарь» сообщает, что в результате столкновения железнодорожного состава с вагонами дизельного топлива, принадлежащими компании «Боксит Тимана», произошел разлив токсичных нефтепродуктов (в объемах, превышающих 80 тысяч литров) в непосредственной близости от ручьев, впадающих в Вымь. Сейчас эта ядовитая масса под весенними лучами солнца, возможно, придет в движение и попадет в Вымь, Вычегду и Северную Двину, откуда берется вода для бытовых нужд в сотнях населенных пунктов в Коми и Архангельской области.

Почему помалкивают природоохранные службы? Если опасения «Незыгаря» преувеличены – значит, эту информацию надзорные органы должны опровергнуть. Увы, излюбленная тактика чиновников – молчать или забалтывать реальные опасности. Но сегодня эта тактика уже не работает.

Надеемся, что в своих очередных телевизионных обращениях Владимир Уйба найдет возможность высказаться не только по ситуации с загрязнением Выми, но и о своих первых шагах по выводу региона из социально-экономического тупика.

Сергей МОРОХИН.

рисунок philosophystorm.org