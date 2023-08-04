Федеральное агентство РИА Рейтинг подсчитало число семей в России, которые можно отнести к так называемому «среднему классу».

Есть разные методики по разбивке российского общества на социальные классы. Можно вспомнить известное определение Владимира Путина, который в 2020 году в одном из интервью неожиданно заявил о принадлежности к «среднему классу» 70 процентов россиян, то есть всех тех, кто имеет ежемесячный доход в размере 17,5 тысячи рублей и выше при минимальном размере оплаты труда чуть больше 11 тысяч рублей.

Агентство РИА Рейтинг придерживается другой, более традиционной концепции исходя из многих параметров: учитывается не только денежный доход, но и семейное положение, количество иждивенцев и так далее. Если обобщить данные, то к «среднему классу» специалисты агентства, как правило, относят семьи (не многодетные), где общий ежемесячный доход супругов оценивается в 160 тысяч рублей и выше.

Согласно данным агентства, Республика Коми последние пять лет стабильно занимает 13 место в рейтинге регионов по численности «среднего класса». Сейчас к группе более-менее обеспеченных граждан (имеют свое жилье, автомобиль, могут позволить себе раз в год съездить в отпуск на море) относится 16,4% семей. В то же время наблюдается снижение процентного соотношения таких семей. В 2022 году их было 17,4; в 2019-м – 20,3 процента.

Понятно, что число людей, относящихся к «среднему классу», столь резко уменьшилось не за счет роста числа сверхбогатых. По официальным данным, в Коми в 2022 году более 112 тысяч граждан (каждый седьмой) жили фактически в нищете – имели доход ниже границ бедности (меньше минимального размера оплаты труда). Сейчас их гораздо больше, поскольку в условиях галопирующей инфляции и девальвации национальной валюты рост благосостояния рядовых россиян попросту невозможен.

По данным агентства РИА Рейтинг, в России самый большой процент жителей, относящихся к «среднему классу», фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, а также в регионах, где добываются востребованные на мировом рынке полезные ископаемые. На первом месте рейтинга идет Ямало-Ненецкий автономный округ (39,2% семей можно отнести к «среднему классу»), далее следуют Чукотка (32,5 процента), Магаданская область (31,9 процента), Москва (30 процентов).

В «подвале» рейтинга расположились Ингушетия, Чечня, Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария, где доля «среднего класса» составляет 1-2 процента.

В рейтинге не учитываются климатические особенности регионов, уровень цен на товары и жилье, разная степень прозрачности статистической информации. Поэтому к его составителям возникает много вопросов. Но и в таком несовершенном виде рейтинг подтверждает очевидный факт – продолжающееся расслоение регионов по уровню жизни, углубление социального неравенства.

Сергей ПАВЛОВ.