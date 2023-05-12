В Госдуме готовят масштабные поправки в закон «Об ответственном обращении с животными».

Те, кто следит за темой засилья бродячих собак, успели заметить, что общество опять разделилось на тех, кто «за», и тех, кто категорически «против». Несмотря на то, что в новом законопроекте нет слова «эвтаназия», зоозащитники уверены, что он узаконит именно эту процедуру.

В целом законопроект нацелен на решение проблемы собак, которые сбиваются в стаи и несут угрозу прохожим.Трагические случаи с нападением бездомных животных то и дело фиксируются в разных регионах. Так, уже в этом году в подмосковном Пушкино собака напала на двоих маленьких детей: в результате четырехлетняя девочка получила многочисленные раны лица, ее госпитализировали. В Тюмени бойцовская собака сильно искусала двухлетнего малыша. В марте в Астрахани на уличной парковке было обнаружено растерзанное тело со следами укусов собак 44-летней женщины. Экспертиза показала, что она умерла от болевого шока и потери крови.

Об отчаянной ситуации говорили 3 мая в Госдуме представители Алтая, Астрахани, Дальнего Востока, Оренбурга, Якутии, Башкортостана, Камчатки… Все они единогласно просили проголосовать за главную поправку в законе, которая даст право губернаторам и заксобраниям самим «устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях».

В Печоре стая напала на женщину

В Коми, как известно, тоже далеко не все благополучно. Количество укусов и нападений собак на людей за последнее время немного сократилось, но все же их немало. Особенно неспокойно в этом плане в Усинске, Инте, Ухте и Сосногорске.

Последний вопиющий случай произошел 7 мая в Печоре. Там стая безнадзорных собак в районе железнодорожной части города напала на женщину, которая шла с работы домой. К счастью, их успел отогнать мужчина-сторож, но потерпевшая с множественными ранами в области головы, рук и ног госпитализирована.

Решать надо срочно

Госсовет Коми тоже присоединился к обсуждению законопроекта. На рабочем совещании в конце апреля председатель Комитета по природопользованию, экологии и природным ресурсам Александр Попов напомнил, что еще два года назад депутаты направляли обращение в федеральные органы госвласти, в котором просили внести изменения в действующее законодательство. Поправки касались, в частности, исключения требования об обязательном возврате животных без владельцев на прежние места их обитания. (Сегодня законом предусмотрена такая процедура: отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск собак в прежнюю среду обитания (ОСВВ). Однако это не решает проблему, потому что собака не становится «лояльной и доброй»). Кроме того, парламентарии Коми предлагали ввести обязательную регистрацию домашних животных, возможность установить административную ответственность владельцев за отсутствие регистрации и нарушение правил их содержания. «Тогда наши предложения не были учтены, а ситуация с безнадзорными животными в целом по стране все более обострялась», – подчеркнул он.

В обсуждаемом законопроекте нет ни слова про эвтаназию, считает А. Попов. «Законопроект предлагает предоставить субъектам РФ право на определение порядка организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Только это! Воспользуются ли регионы этим правом и что они пропишут в своих законах – это самостоятельное дело каждого региона».

Между тем часть губернаторов настроена весьма однозначно и решительно. Процесс естественной убыли бродячих животных при помощи стерилизации идет медленно, а ситуацию надо решать срочно, «здесь и сейчас». Эвтаназия – выход, считают они, заверяя, что сама процедура, конечно же, будет «гуманной и безболезненной.

«Кровожадный пример»

«Предлагаемые поправки в закон, по сути, легализуют эвтаназию собак и не имеют ничего общего с решением проблемы нападения животных на людей», – считает депутат Виктор Бетехтин. Свое мнение он озвучил на совещании в Госсовете Коми и на своей страничке в соцсети: «Эвтаназию нельзя узаконивать, потому что основной источник пополнения популяции уличных животных – неконтролируемый приплод, который рождается у выпускаемых на самовыгул собак и затем выбрасывается нерадивыми хозяевами. Узаконенная эвтаназия лишь развяжет руки чиновникам и подрядчикам на отлов, умерщвление и утилизацию трупов животных. В этих схемах будут растворяться государственные деньги».

По убеждению В. Бетехтина, узаконенная эвтаназия даст «кровожадный пример подрастающему поколению». «Наши дети будут расти в обществе, где человек решает, кому жить, а кому умирать из-за его же глупых ошибок. Чего потом удивляться, если все больше будет публиковаться видео с живодерскими убийствами зверей подростками. В таком беспощадном социуме другого ожидать глупо…»

Что же делать?

Повышать культуру владения домашними животными. «Люди должны осознать, что животных надо обязательно стерилизовать, вакцинировать и ставить на учет, – продолжает размышлять депутат. – Государство узаконило ОСВВ, но в большинстве регионов на реализацию этого непростого и многоэтапного процесса откровенно забили. ОСВВ – это не панацея от нападения агрессивных собак и снижения популяции дворняг. Но это однозначно эффективный и, главное, гуманный механизм, который нужно правильно и системно выстраивать». «В регионах, где губернаторы или иные чиновники популяризируют эвтаназию собак, просто-напросто не умеют работать. Им проще начать убивать…».

Предполагается, что поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» в первом чтении будут рассмотрены в Госдуме в период с 16 по 18 мая.

Кстати

Гуляет кот? Заплатишь МРОТ!

За гуляющих без присмотра кошек и собак хотят ввести штраф в размере МРОТ.

В Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев. Соответствующие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» подготовил зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов, передают «Известия».

Депутат предлагает приравнять безнадзорный выгул питомцев к выбрасыванию их на улицу и штрафовать владельцев в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), не менее 16 242 рублей. Поправки в виде законопроекта могут быть внесены уже в мае.

Светлана ЖИВИТЬКО.