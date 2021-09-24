Наши деньги «улетят» на луну?

Кабмин России не нашел денег на индексацию работающим пенсионерам.

Летом этого года в Госдуму был внесен законопроект о возврате полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года.

Однако Правительство РФ выдало вчера отрицательное заключение на этот документ. Депутаты, мол, не указали источники, откуда взять деньги. Между тем вчера же стало известно, что «Роскосмос» объявил тендер на изучение вопроса организации пилотируемых полетов на Луну, включая высадку человека на поверхность спутника Земли. Заявка опубликована на портале госзакупок. На эти цели запланировано 1,7 млрд рублей.

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