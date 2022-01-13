Наши едут на Олимпиаду (Блиц от 14 января)

В сборную России по лыжным гонкам вошли два спортсмена из Коми.

В Пекин едут Илья Семиков и Юлия Ступак. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации лыжных гонок России. Для Юлии это будут вторые Олимпийские игры (она принесла сборной России две бронзовые медали в Южной Корее). Илья выступит на Олимпиаде впервые. Пока его лучший результат – серебро в эстафетной гонке на Кубке мира в ноябре 2021 г. XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дефицит молока устранен

Накануне новогодних праздников в Коми были проблемы с поставкой молока и молочной продукции.

Как рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Шаронов, ситуацию с поставками молока удалось стабилизировать. «Работа над ошибками проведена. Теперь перед нами стоит задача поддержать сельхозпредприятия региона, чтобы они могли нарастить объемы молока, а мы – обеспечить его сбыт». В ближайших планах открывать в Коми по три фермы ежегодно. Напомним, дефицит был вызван временным оттоком продукции с сопредельных с Коми регионов в центральные области страны.

Медаль за спасение семьи

Полицейский в отставке награжден медалью «За спасение погибавших».

Пожар произошел 8 июня прошлого года в Сысольском районе. Павел Майбуров и его напарник Алексей Митюнин первыми пришли на помощь многодетной матери, которая оказалась заблокирована в горящем доме с четырьмя детьми, самому маленькому из которых всего шесть месяцев. Сейчас П. Майбуров несет службу в должности водителя взвода пулеметно-артиллерийского полка на Сахалине.

В кино по «Пушкинской карте»

С февраля молодежь сможет воспользоваться картой для похода на отечественное кино.

Напомним, программа «Пушкинская карта» запущена в прошлом году. С 1 января ее номинал увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год. По ней школьники и студенты могли купить билеты в театры и музеи. Теперь «Пушкинскую» станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино. На эти цели в течение года можно потратить до 2 тысяч рублей.

Отсчет начат!

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре состоится с 27 марта по 3 апреля 2022 года.

На Стефановской площади с 11 января вновь заработали часы обратного отсчета времени на арт-объекте, посвященном предстоящему Чемпионату. Известно, что матчи группы «Б» пройдут с 8 по 13 марта, группы «А» – с 27 марта по 3 апреля. Ожидается, что в сильнейшем дивизионе на лед выйдут сборные девяти стран. 15 и 16 января состоятся контрольные матчи российской сборной с сыктывкарским «Строителем». Билеты «не кусаются» – всего 50 рублей.

Госдолг сократился

На 10 января долг региона стал меньше на 1,4 миллиарда рублей.

Общий долг все еще остается весьма большим – 34,4 млрд рублей. Тем не менее, удалось сократить расходы на его обслуживание на 4,2%. Это ни много ни мало 1,6 млрд рублей. Кроме того, власти стали меньше брать коммерческих кредитов, обслуживание которых намного дороже, чем бюджетные кредиты.

Цифровая трансформация

18 населенных пунктов подключат к скоростному интернету.

Правительство республики решило выделить 26 млн рублей на компенсацию части затрат на прокладку оптоволокна и подключение к широкополосному интернету (скорость не менее 1 Мбит/с) около 7,9 тыс. домохозяйств. Размер субсидии будет составлять не менее 34% стоимости проекта, остальную сумму внесет подрядчик. (Эти затраты он сможет восполнить позже за счет абонентской платы.) Строчки в региональном бюджете, впрочем, пока нет. Она появится лишь после одобрения депутатами Госсовета Коми на апрельской сессии.

«Я б в айтишники пошел»

Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году.

Это отметили 60% опрошенных респондентов, принявших участие в исследовании сервиса «Работа.ру». 56% отметили профессию врача, а 44% – специалиста по нанотехнологиям. 43% участников исследования считают, что актуальными останутся вирусологи, 39% – менеджеры по продажам, 33% – инженеры, 27% – строители. Высок спрос будет также на HR-специалистов (18%), инфекционистов (15%) и медсестер (10%). В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

Дороги из отходов

В России планируют массово использовать для строительства федеральных дорог вторичные ресурсы.

Соответствующий меморандум подписали РЭО и Росавтодор. Согласно меморандуму, к 2030 году применение отходов в строительстве дорог должно достичь 30%, в стройке будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры… Это актуальное направление повышения экономической эффективности дорожной деятельности, а также улучшения экологии. Как показывает зарубежный опыт, при строительстве дорог может быть использовано до 80-90% вторресурсов.

Кольцо в носке

Росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении золотого кольца сыктывкарку.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли в ювелирный салон после получения сообщения о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Продавец пояснила, что в салоне находилась женщина, после ухода которой пропало золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей. Силовики просмотрели запись с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя женщина. Позже в дежурной части выяснилось, что кольцо она спрятала в носок.

Свиное сердце

В США провели первую успешную трансплантацию свиного сердца человеку.

Восьмичасовая операция была проведена в Балтиморе 7 января хирургами медицинского центра университета Мэриленда, сообщают РИА-Новости. Человеку пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Сейчас врачи наблюдают 57-летнего пациента на предмет возможного отторжения, что происходит нередко даже при трансплантации человеческих органов. Пока все идет хорошо. Пересадка органов от генетически модифицированной свиньи «дает надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами», считают медики.