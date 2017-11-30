Наши избиратели тоже умеют «правильно» голосовать

В Сыктывкарском городском суде продолжается разбирательство в отношении Елены Шабаршиной, которая много лет возглавляла Избирательную комиссию РК. Ее подозревают в том, что она ежемесячно получала крупные денежные вознаграждения за «попустительство по службе».

А на прошлой неделе сложила депутатские полномочия бывший спикер Госсовета республики Марина Истиховская. В свое время она избиралась в парламент от Академического округа Сыктывкара. Именно этот округ является примером «выборных аномалий» в Коми. Нечто подобное возможно только в таких специфических регионах, как Чечня, Дагестан или Мордовия.

Магия цифр

Особый интерес вызывает один избирательный участок в Академическом округе, базирующийся в Сыктывкарском индустриальном колледже. В разные годы он менял нумерацию (№ 42, затем № 43), но оставалось главное — исключительная сознательность граждан, проживающих в соседних с учебным заведением домах. По крайней мере об этом свидетельствуют официальные результаты, занесенные в Государственную автоматизированную систему «Выборы». 13 марта 2011 года на выборах депутатов Госсовета Коми явка составила 100 процентов.

Не будем делать акцент на том, за кого голосовали на этом участке сыктывкарцы. Скажем так, с позиции тогдашних обитателей Желтого дома проголосовали они правильно.

4 декабря того же года проходили выборы депутатов Госдумы РФ. На них к аномальному участку были приписаны 1242 избирателя. Явка на выборах — 99 процентов!

На выборах Президента РФ в марте 2012 года ряды избирателей с участка № 42 вновь стали монолитными. Приписан был к нему 1131 избиратель, число проголосовавших — 1131. 100-процентный результат.

По наклонной

В последующие выборные кампании магия этого участка стала угасать. 14 сентября 2014 года на выборах главы РК явка составила 78 процентов. 13 сентября 2015 года на выборах депутатов Госсовета РК — 89 процентов. Тем не менее, явка была все равно выше в 1,5-2 раза, чем на соседних участках.

Окончательно магия растворилась осенью прошлого года, когда регион возглавили новые люди. Лишь 36 процентов избирателей (1248 человек были приписаны к участку) участвовало в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

Был ли злой умысел?

На суде, где фигурантом проходит Е. Шабаршина, заходила речь и о протоколах с избирательных участков. Как выясняется, наблюдателям от КПРФ выдавались документы с одними цифрами, а в систему ГАС «Выборы» заносились совершенно другие. Все попытки оспорить результаты итогов голосования в том же 2011 году заканчивались пшиком, поскольку протоколы для наблюдателей оформлялись с небольшими, но все же ошибками. Поэтому формально суды имели право не принимать их в качестве «вещдоков».

Член Избирательной комиссии Коми от КПРФ Андрей Никулин считает:

— Столь аномальные показатели явки на одном из избирательных участков на самом деле являются следствием массовых фальсификаций итогов выборов. Скорее всего, третьи лица просто расписывались в получении бюллетеня за тех, кто не пришел на выборы, а бюллетени вбрасывались в урну для голосования с уже проставленными отметками за «нужных» кандидатов. Что касается технологии «переписывания» итоговых протоколов в 2011 году, то она была проведена максимально грубо. Уверен, что фальсификаторы заранее согласовали ее с представителями судебной власти, поскольку в условиях независимой судебной системы я не могу допустить даже мысли о том, что выборы на конкретном участке будут признаваться действительными при наличии расхождений в опубликованных протоколах и протоколах, выданных наблюдателям, где были «живые» подписи членов избирательных комиссий. Трудно сказать, на какие ухищрения пойдет власть на новых выборах, возможно, эти технологии будут применены вновь, ведь те, кто этим занимался, так и остались безнаказанными.

Действительно, очень сложно доказать факт того, что специально обученные сотрудники избирательных комиссий имели злой умысел, когда массово штамповали протоколы «с ошибками». Поэтому приходится брать на веру приведенные выше официальные цифры.

Кстати, в сентябре будущего года в Академическом округе Сыктывкара пройдут выборы нового депутата Госсовета РК. А еще раньше, будущей весной состоятся выборы президента и референдум «О переносе столицы Коми». И наверняка появятся новые интересные цифры…

Сергей МОРОХИН.