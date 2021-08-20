В сельской глубинке не хватает средств для строительства жизненно важных социальных объектов. Поэтому приходится пользоваться зданиями, которые стали по сути памятниками истории.

Год назад во время видеосвязи с Президентом страны Владимиром Путиным глава Коми Владимир Уйба упомянул районную больницу в Усть-Цильме, которая располагается в зданиях, построенных еще в 20-х годах прошлого столетия. Речь о ветхости зашла в качестве убойного аргумента для вложения инвестиций в инфраструктуру региона. И сумма требуется немалая – Владимир Уйба называл цифру 200 миллиардов рублей! Судя по тому, что тот памятный разговор на высоком уровне не имел материальных последствий, аргумент со старой больницей не сработал. Надеемся, что пока не сработал.

Действительно, становится как-то не по себе, когда видишь на старом-престаром здании с облупленной синей краской табличку «Хирургическое отделение». Но оказывается, своей «стариной» может удивить не только Усть-Цильма.

Добротно строили

В селе Помоздино в Усть-Куломском районе есть муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2», располагающееся в здании, построенном еще при царе – в 1914 году. Это бывший купеческий дом. Надо признать, что возводили его люди умелые, свою добротность он до сих пор не растерял.

Но между упомянутыми строениями в Усть-Цильме и Помоздино есть принципиальное различие. Есть надежда, что рано или поздно больница обзаведется новыми корпусами. А вот ситуация в Помоздино гораздо сложнее.

Тревожная статистика

Сам детский садик располагается в трех корпусах. Два других назвать «новыми» можно лишь относительно, один 1946 года постройки, другой – 1965-го.

По словам и.о. заведующей детским садиком Натальи Жангуровой, в 2019 году в садик было принято 23 ребенка, в 2020-м – 13, в 2021-м

– 16, прогноз на 2022 год и вовсе не утешительный, ожидается, что поступит в садик всего 10 детей.

Есть и другая пессимистическая статистика, беспристрастно фиксирующая снижение рождаемости в Помоздино и близлежащих деревнях Модлапов, Выльгорт и Сордйыв: 2014 год – 45 детей; 2015-й – 38; 2016-й – 29; 2017-й – 27; 2018-й – 20; 2019-й – 27; 2020-й – 17; за семь месяцев этого года – 8 детей.

Социальные объекты обычно строятся долго и скудно финансируются, поэтому появление современного детского садика в Помоздино и вовсе выглядит фантастикой. Тем более что о его возведении сегодня даже никто и не помышляет, учитывая приведенные цифры.

Замкнутый круг

Может, все-таки одной из причин низкой рождаемости является как раз отсутствие детского садика? Какой-то замкнутый круг вырисовывается: новый детский садик не возводят, потому что низкая рождаемость; низкая рождаемость – следствие отсутствия перспектив построить новый садик…

Хотя несколько лет назад была возможность получить по линии Госдумы России финансирование в размере до 300 миллионов рублей именно под строительство детского садика в Помоздино, но все ограничилось разговорами. Как позже выяснилось, «ларчик просто открывался» – у районной администрации не нашлось одного миллиона рублей для того, чтобы заказать проектно-сметную документацию под строительство садика. Сэкономили миллион – потеряли 300 миллионов рублей!

Действительно, зачем чиновникам новый садик? С ним хлопот не оберешься. А так стаж идет, зарплата регулярно выплачивается, и все стабильно…

Денег не ждите

Слушая Наталью Егоровну, поражаешься ее невозмутимости. Повысили ей в июле зарплату, а потом вдруг срезали по неизвестным причинам. Обещали выделить 500 тысяч рублей на обустройство новой веранды-пристройки к корпусу, построенному в 1965 году, а потом пришла на телефон SMS-ка: денег не ждите…

Сложно решать кадровые вопросы. Да, с работой на селе туговато, но трудиться почти забесплатно желающих мало. Есть в садике вакансия рабочего (полставки) на 9 тысяч рублей в месяц. Как за такие деньги найти человека, готового добросовестно обслуживать три корпуса детского садика? Это даже не задача, а какая-то головоломка, которую приходится решать Наталье Жангуровой. И такие «головоломки» жизнь подкидывает каждый день.

Но коллектив – хороший. У 10-ти педагогов стаж 20, 30 и даже 50 лет! Работают здесь совсем молодые специалисты. От них очень многое требуется – круглый год семинары, вебинары, конкурсы, отчеты… А еще есть «бойцы невидимого фронта» – это опытные младшие воспитатели, завхоз, повара, дворники, кочегары и сторожа. Пользуясь случаем, Наталья Жангурова попросила через газету поблагодарить своих коллег за их честный труд.

Кстати, местной школе в Помоздино также уже больше 100 лет (построена в 1919 году). Новую школу обещали сдать в эксплуатацию еще в 2020 году, но сегодня уже называются новые сроки новоселья – 2022 год. Впрочем, долгостроем сегодня никого не удивить.

Сергей МОРОХИН.