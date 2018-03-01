Наталия Гуревская считает свой стиль «авторитарно-либеральным»

С 2011 года Управлением федеральной антимонопольной службы по Республике Коми руководит Наталия Гуревская. Выпускница юрфака Сыктывкарского университета, она всего за несколько лет сделала стремительную карьеру, возглавив одно из ключевых надзорных ведомств в системе исполнительной власти.

УФАС недаром называют грозой монополистов. Эта служба призвана защищать конкуренцию во всех сферах экономики. А делать это в российских условиях весьма непросто. Тем более что многие представители крупного бизнеса, и частного, и государственного, имеют весьма могущественных покровителей. Как же с этой работой справляется хрупкая на вид женщина?

«Комплекс отличницы»

— Наталия Владимировна, вы с отличием закончили университет, затем учились в Российской академии госслужбы при Президенте РФ, быстро прошагали по всем ступенькам карьерной лестницы, дослужившись до чина государственного советника второго класса. То есть вы по жизни — отличница?

— Можно и так сказать. «Комплекс отличницы» у меня был. А жить с этим довольно сложно. Сейчас, будучи уже в зрелом возрасте, считаю — это недостаток. Надеюсь, что я его все же преодолела.

— А другие недостатки у вас есть?

— Конечно, как и у каждого человека. Но если вы — о вредных привычках, то нет. Я за здоровый образ жизни.

— Как к вам относятся ваши коллеги, подчиненные?

— Это у них надо спрашивать. Свой стиль руководства я бы назвала «авторитарно-либеральным».

— Но так не бывает.

— Я очень строга во всем, что касается работы. Орган у нас серьезный, споры — серьезные, оппоненты тоже. Эффективно защищать свою позицию в суде — непросто. И здесь у меня требования к специалистам самые жесткие. Но в любых других вопросах я всегда стараюсь вникать в их проблемы, идти навстречу. Ведь работа у нас сложная, а зарплаты небольшие…

— Но считается, что у федеральных чиновников с зарплатой все в порядке.

— Это расхожий штамп. Зарплата у наших специалистов — 15-20 тысяч. Это разве много? Ну, 25 выходит, если с премиями. А нагрузка и требования очень серьезные.

— С января даже уборщицы получают по 16 тысяч.

— Да, и это тоже проблема… Поэтому у нас из 17 контролеров 14 — женщины. Мужчины не выдерживают, срываются.

— Женщины к тому же аккуратней. С дисциплиной у них, как правило, проблем поменьше?

— Это так, не в обиду мужчинам. Им нужен рост, зарплата. А женщины тащат. Как тот ослик: ножки подгибаются, а он все тащит.

— Есть тенденция, что и в высшем чиновничестве женщины становятся все заметнее.

— Да, такую тенденцию я тоже наблюдаю. Я смотрю по федералам: мужчины уходят, их заменяют женщины.

От авторского права до ритуальных услуг

— Ваша служба рассматривает немало конфликтных дел. Какое из них особенно вам запомнилось?

— Пожалуй, самым трудным для меня, как для молодого специалиста, был конфликт между владельцами справочно-правовых систем «Гарант» и «Консультант плюс».

— Помню. Там был спор по поводу базы данных местных правовых актов?

— Да. Это был 2002 год. «Консультант плюс» занимал доминирующее положение на рынке. «Гарант» только заходил. И они первыми разместили у себя местную базу. И потом обвинили «Консультант» в том, что те у них эту базу украли. Якобы они специально допустили в своих текстах несколько опечаток. И эти опечатки в точности повторили их конкуренты.

— Да, тема непростая: тут и авторское право, и монополизм, и недобросовестная конкуренция…

— Мне, молодому в то время юристу, пришлось привлечь кучу экспертов, разбираться в тонкостях программного обеспечения. В итоге остановились на том, что сами тексты нормативных актов объектами авторского права не являются. Закон защищает права на оболочку, само программное обеспечение, а не на базу данных. В общем, претензии «Гаранта» мы отклонили.

— То был спор двух хозяйствующих субъектов. А из того — что «ближе к народу»? Например, было очень странное дело по ритуальным услугам в Печоре.

— У нас любое дело — даже когда спорят хозяйствующие субъекты — так или иначе выходит на интересы конечных потребителей. Любое нарушение закона о конкуренции приводит к повышению стоимости товаров или услуг, к снижению качества.

— Почему я спросил про ритуальные услуги? С этим каждый в свое время сталкивается. Получается и дорого, и неудобно. Иногда похоронщики в городах приходят к родственникам вообще раньше, чем извещение о смерти.

— Хорошо, поясню по Печоре. Дело в том, что кладбища у нас находятся в ведении муниципалитетов: они должны обустраивать, выделять места, регистрировать, вести архив и т.д. И не только в Печоре, но и во многих крупных муниципалитетах власти в свое время передали эти функции неким хозяйствующим субъектам. Такое муниципальное предприятие, естественно, получало явные преимущества перед всеми другими участниками рынка ритуальных услуг. С вытекающими последствиями. Лет пять назад антимонопольная служба провела массовую проверку. Мы выдали предписания, наказали кого надо. И везде это нарушение так или иначе было устранено. Эти функции были переданы другим структурам. Но — не хозяйствующим субъектам.

— Чем же Печора отличилась?

— В прошлом году в УФАС обратился предприниматель из Печоры с тем, что Совет Печоры опять принял акт о передаче этих функций МУП «Ритуал». По новому закону мы до того, как заведем дело, должны выдать предупреждение. Если нарушение устранено, дело не возбуждается. Мы такое предупреждение сделали. Совет все это исключил. Но там какая-то странная ситуация сложилась… Поступила еще одна жалоба. Администрация заключила договор с МУПом о вывозке трупов на cумму около 4-х миллионов. То есть они оформили контракт в виде бюджетной субсидии. Хотя по смыслу – это оплата услуги.

— 4 миллиона за вывозку трупов в Печоре?!

— Да, нас это тоже удивило. Мы выдали предписание, но к тому времени контракт уже закончился. Мы оштрафовали виновное лицо. На этот год они ситуацию исправили. Суммы уменьшились до 100 тысяч. Сама сумма контракта в нашу компетенцию не входит. В этом должны разбираться другие контролирующие органы.

Страховая история

— Слышал, что от вас сильно пострадала и такая серьезная «контора», как Росгосстрах.

— В прошлом году мы установили, что Росгосстрах и один из сыктывкарских операторов техосмотра заключили соглашение, по которому страховщик от имени такого оператора заключал договоры на проведение техосмотра транспортных средств, договоры возмездного оказания услуг по контрольной диагностике аккумуляторных батарей автотранспорта, выдавал клиентам бланки диагностических карт. Далее, на основании бланка диагностической карты, без проведенного технического осмотра Росгосстрах заключал договоры ОСАГО с автовладельцами. Полученные денежные средства делились между сговорившимися лицами. Суды двух инстанций подтвердили, что соглашение привело к ограничению конкуренции на рынках услуг ОСАГО и технического осмотра транспортных средств в Республике Коми. Обществу назначен штраф в размере свыше 9 миллионов рублей. Оператор технического осмотра и виновное должностное лицо Росгосстраха также привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей каждому.

— Штрафы серьезные. Ну а людям-то от этого что? Они уже свои деньги заплатили. К вам теперь физические лица с жалобами ведь обращаться не могут?

— Да. По новому закону мы все обращения граждан отправляем либо в Роспотребнадзор, либо в другие инстанции. Но в законе четко прописано, что решения антимонопольного органа могут являться основанием для исков о возмещении морального и материального ущерба как юридических, так и физических лиц.

По Росгосстраху в 2016 году была волна по страховкам ОСАГО: 15 дел по теме неприменения понижающего коэффициента за безаварийную езду и одно большое — по навязыванию страхования жизни. Там тоже были штрафы, договора перезаключались, ущербы были возмещены.

— Только тем, кто обратился?

— Да. Но после этого Росгосстрах подобную практику прекратил. Хотя остальные граждане вполне могут подать иски от себя лично, опираясь на те наши решения.

— В том же году крупным штрафом были наказаны и энергетики.

— ПАО «МРСК Северо-Запада» в одностороннем порядке прекратило поставки электроэнергии на объект войсковой части Министерства обороны. Арбитражные суды двух инстанций подтвердили нарушение со стороны сетевой компании. ПАО «МРСК Северо-Запада» назначен штраф в размере 87,5 млн рублей, виновному должностному лицу — 20 тысяч рублей. Штраф большой, потому что он считается от общего оборота. Поэтому всем хозяйствующим субъектам стоит предельно внимательно относиться к своим контрагентам. Если мы заведем дело о злоупотреблении доминирующим положением на рынке и докажем в суде — а пока что, как правило, нам это удавалось, — то штраф может оказаться очень серьезным. Лучше дело до суда не доводить.

Беседовал

Виталий ШАХОВ.

P.S. За рамками нашей беседы осталась борьба УФАС с торговыми сетями, монополистами по газомоторному топливу и, что самое главное, с таким монополистом, как органы власти и местного самоуправления. Это темы будущих публикаций в «Трибуне».