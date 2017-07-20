Навальный добрался до Коми

19 июля в столице Коми появился штаб российского политика Алексея Навального, известного своими скандальными антикоррупционными разоблачениями.



Навальный намерен участвовать в выборах Президента страны, которые состоятся в марте 2018 года. Но для этого претенденту нужно собрать в регионах подписи в свою поддержку. Впрочем, даже это не дает гарантий, что оппозиционера зарегистрируют в качестве кандидата.

«Офис Навального» в полуподвальном помещении по ул. Карла Маркса открылся в минувшую среду без особой помпы. По словам организаторов, они не хотели привлекать «излишнего внимания», опасаясь провокаций.

В первые же часы работы штаба, который возглавил сыктывкарский активист Анатолий Мишарин (на фото), под «знамена Навального» записалось с десяток молодых волонтеров.