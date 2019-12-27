Накануне Нового года жители удорского села Большая Пысса узнали, что с 1 января здесь закрывается дневной стационар.

— В нашем селе была большая участковая больница. Несколько лет назад ее «оптимизировали» до дневного стационара. Людям говорили: мол, не тревожьтесь, жителей Пыссы будут принимать в райбольнице без очереди. Конечно, это было вранье. Чтобы попасть на прием к врачу, надо записываться за месяц, — рассказывает удорский активист Альберт Логинов. — Теперь закрывают дневной стационар, оставляют лишь ФАП. На все процедуры нужно будет ездить в район. А рейсовый автобус — раз в неделю, по пятницам. Приезжает в райцентр после обеда — какой врач тебя примет? Да и ездит только тогда, когда есть дорога, а весной-осенью мы — невыездные.

Если население против, местные власти не должны закрывать социальные объекты. Но на практике с мнением людей чиновники не считаются.

— Протестуй не протестуй, ничего не изменится, — продолжает А. Логинов. — Говорят, по нормативам нам не положено: народу мало. Хотя сейчас в селе проживает более 300 человек, есть школа, детсад. Наша больница обслуживала семь ближних деревень. Не знаю, что теперь будет. Наверно, мы все умрем. Заболеем, сколько сможем, вытерпим – и… Народ уже шутит: если умирает человек, в Пенсионном фонде банкет заказывают. Ведь нет человека — нет проблемы…

Сам себе доктор

Оптимизация здравоохранения привела к массовому закрытию больниц и падению качества медицинской помощи по всей России, в том числе в Коми. В Удорском районе во многих селах не работают больницы. Эту тему поднимали не раз, а в последний раз обсуждали на декабрьской конференции «Коми войтыр».

Как рассказала «Трибуне» депутат Удорского района Анна Кряжевская, в решении конференции дана рекомендация руководителю муниципалитета и главврачу обеспечить ФАП медицинскими работниками. Но откуда их взять?

В селе Глотово, где проживает Анна Кряжевская, в декабре закрылся ФАП. Точнее, он есть, но медработника нет: 68-летняя фельдшер вышла на пенсию. По словам фельдшера, она устала мотаться по деревням, ходить на вызовы пешком за несколько километров.

«Работает на износ»

Такая же проблема и у жителей села Буткан. Заведующая детским садиком Ирина Татарникова сообщила: в селе новый ФАП, а медработника нет. По ее словам, числится он в Кослане. В Буткане должен вести прием по четвергам. Но приезжает — как получится…

— Медик бывает у нас наездами. Его кидают то в Благоево, то в Усогорске кого-то он заменяет. В общем, работает на износ. И где тут качественная медицина? — вопрошают бутканцы.

По словам местных жителей, в Усогорскую больницу им ездить тоже неудобно.

— К примеру, прививку на реакцию манту делают по вторникам, а рейсовый автобус один — в пятницу.

— А разве в детском саду нет медика?

— Что вы! Медработники есть только в больших детских садах: Усогорске, Кослане, Благоево, Междуреченске. Я, как заведующая детсадом и воспитатель, проходила курс оказания первой медицинской помощи, но при этом мы не имеем права дать какие-либо лекарства. Мы же должны позвонить в тот же ФАП, а врача там нет.

Екатерина МАКАРОВА, Удорский район.