В марте на одном из телеканалов был показан репортаж о том, что бдительный лыжник из Сыктывкара обнаружил в поле нечто дурно пахнущее и позвонил в надзорные органы.

В региональном управлении Россельхознадзора оперативно отреагировали на сигнал. Выяснилось, что лыжник натолкнулся на побочный продукт жизнедеятельности крупного рогатого скота. Виновника вычислили быстро. Скотина содержится в ближайшей округе лишь в ОАО «Пригородный», в его собственности находится и земельный участок, на котором и был обнаружен тот самый «продукт».

Административный шум

Россельхознадзор обратился в прокуратуру для согласования внеплановой проверки, поскольку навоз хранился не по инструкции, а был вывален в чистое поле. В итоге все обошлось, сельхозпредприятию было объявлено лишь предостережение. То есть оно отделалось легким испугом, поскольку за подобные противоправные деяния теперь могут выписать и крупный штраф (до 450 тысяч рублей).

Что же это за навоз такой был, если из-за него пошло столько административного шума? Да ничего особенного – обычные «коровьи лепешки». Но это так раньше считалось. А с 1 марта 2023 года – уже не просто дерьмо. Федеральные парламентарии придали ему официальный статус «побочного продукта животноводства» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Последствия эти тут же сказались на многочисленных дачниках, для которых самый обычный навоз стал труднодоступным. Круги от их возмущений дошли и до редакции «Трибуны».

Экскременты «второй свежести»

С одной стороны, законодателями преследовались вроде как благие цели. Навоз при грамотном использовании никак нельзя считать отходом, он (если отлежался или был закомпостирован) является основой прекрасного удобрения. Другими словами, навоз должен быть «правильным».

Закон прямо запрещает использование «свежего навоза», который может вызывать деградацию почв, выжигание растительности, привести к загрязнению пестицидами, паразитами и болезнетворными бактериями.

Но в то же время сроки «отлеживания» навоза, когда он становится уже переработанным продуктом, не определены. А любая неопределенность дает возможность трактовать эту норму как вздумается – хоть через день считать свежий навоз продуктом уже обработанным.

Попробуй-ка уследи!

Теперь вводятся обязательные требования по санитарному состоянию этого побочного продукта животноводства. Например, перед реализацией необходим лабораторный анализ на биологическую безопасность, разумеется, делается он не бесплатно. Но это еще полбеды, ведь в прессе была информация, что ближайшая специализированная лаборатория находится в Кирове.

За всеми этими новшествами должен следить Россельхознадзор. Хотя попробуй тут уследи!

Да и как уследить, если в стране продолжает действовать мораторий на проверки юридических лиц. Как специалисты будут оценивать соответствие навоза новым требованиям? Не оказывается ли негативное воздействие на окружающую среду? На эти и другие вопросы до сих пор нет ясных ответов.

Дерьмо «особого назначения»

А еще необходимо организовать специально оборудованные места – навозохранилища и пометохранилища. Здесь побочные продукты животноводства должны находиться в течение года.

Площадки должны располагаться отдельно от объектов содержания сельскохозяйственных животных, с подветренной стороны, иметь бетонное или герметичное пленочное покрытие, также можно использовать глиняную подушку толщиной не менее 20 см.

При знакомстве с требованиями по содержанию навоза волосы встают дыбом. Возникает ощущение, что речь идет о каком-то важном стратегическом сырье, требующем особого подхода. Непонятно, как мы и наши предки жили раньше – до появления «закона о навозе»?

Горе для огородников

С одной стороны, хорошо, что с сельхозпроизводителей при декларировании своего навоза как побочного продукта животноводства снимается необходимость получения дорогостоящей лицензии на сбор, транспортировку и утилизацию навоза, оплаты налога за негативное воздействие на окружающую среду. Но, с другой стороны, сама процедура работы в новых законодательных реалиях пока сырая, последствия не просчитаны.

А в итоге страдают дачники. Где взять навоз? И как теперь его привезти, ведь машина для перевозки также должна соответствовать определенным требованиям. И кто их будет соблюдать, если предприниматель сегодня, к примеру, возит дрова, а на завтра поступил заказ на перевозку навоза? А еще ему надо будет раздобыть документ, подтверждающий, что этот самый продукт жизнедеятельности будет использоваться исключительно для нужд своего огорода, а не для перепродажи.

Пока что только одно понятно – цена на навоз неизбежно вырастет, а значит, осенью подорожают и продукты с частных подворий.

Сергей ПАВЛОВ.