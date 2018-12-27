Навязали, обложили, обобрали…

В декабре жители Коми получили счета за «мусорную услугу». Хотя на самом деле это не услуга, а по сути – новый налог. Причем чиновники грубо нарушают закон о защите прав потребителей.

Нехитрый способ отъема денег

До 1 ноября с.г. плата за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), собираемая с населения городов, определялась исходя из жилой площади по тарифу в расчете на один квадратный метр жилой площади.

К примеру, для Ухты, учитывая, что жилая площадь многоквартирных домов в городе равна 2,43 млн кв. метров, а средний тариф на обращение с ТКО равнялся 3 рублям за «квадрат», плата населения по городу в месяц за обращение с ТКО составляла 7,3 млн рублей (2,43 х 3). Поскольку в Ухте (без пригородов) в настоящее время проживает 97,8 тыс. человек, то сумма оплаты с человека равнялась 75 рублям (7,3 млн руб. разделим на 97,8 тыс. человек). Кстати, эта величина, думается, справедлива и для остальных городов республики.

Приказом МинЖКХ РК № 37/2-Т от 5 октября 2018 года для регионального оператора по обращению с ТКО установлен единый тариф в размере 165 рублей с человека в месяц. Получается, что региональный оператор в Ухте за ноябрь мог получить 16,1 млн рублей (165 руб. умножим на 97,8 тыс. человек). В результате столь нехитрой операции собираемая с населения Ухты плата за мусор вырастает в 2,2 раза: с 7,3 млн руб. до 16,1 млн руб. в месяц. При этом ни порядок сбора ТКО, ни дальность транспортировки, ни место расположения полигона в Ухте не изменились.

В ноябре правительство Коми сделало корректировку: тариф был снижен до 115,5 рубля с каждого горожанина. Однако нетрудно посчитать, что и этот новый тариф завышен на 55 процентов (то есть на 40 рублей). Почему это сделано, МинЖКХ РК объяснения не дает. Хотя ларчик открывается просто…

Все издержки – за счет населения

Согласно новым правилам обращения с ТКО их сбор, транспортировка и хранение должны производиться с учетом переработки этих отходов в будущем. И для этого все отходы населенных пунктов должны собираться в нескольких местах, в некоторых будут построены мусороперерабатывающие заводы. А это значит, что транспортное плечо перевозок мусора в республике существенно выросло. МинЖКХ этого и не скрывает: львиную долю в тарифе составляет транспортировка ТКО (без малого 90%).

Таким образом, возросший тариф есть не что иное, как попытка МинЖКХ РК этими дополнительными 40 рублями закрыть возросшие транспортные издержки из удаленных населенных пунктов на централизованные полигоны (пока известно о двух – под Сыктывкаром и под Ухтой).

Но это означает, что для городских жителей упомянутым приказом МинЖКХ РК де-факто, в административном порядке, вменена обязанность оплачивать перевозки ТКО из удаленных районов, то есть оплачивать услуги, которые городское население не получает.

Что же из этого следует? Во-первых, тариф МинЖКХ РК в размере 115,5 рубля построен в нарушение закона о защите прав потребителей (часть 3 статьи 16 Федерального закона № 2300-1 от 7 февраля 1992 г.), поскольку тариф в «ползучей» (скрытой) форме незаконно обязал городское население оплачивать ненужные ему дополнительные (фактически неполучаемые) услуги — доставку ТКО из удаленных районов. Во-вторых, МинЖКХ РК проигнорировало свою обязанность, установленную законом об обращении с ТКО (абзац третий части 2 статьи 13.2 федерального закона № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г.), о своем участии в региональной программе обращения с ТКО в форме софинансирования.

А это значит, что рост тарифа с 75 до 115 рублей с человека для городского населения в целях обеспечения транспортировки ТКО из удаленных районов должен закрываться не за счет населения, а в форме бюджетного софинансирования. Иными словами, это должно быть дотирование из республиканского бюджета возросших транспортных издержек регионального оператора на сумму примерно 25-30 млн руб. в месяц.

Программа обращения с ТКО, конечно, должна решаться — в противном случае нашим потомкам негде будет жить. Но решаться цивилизованно, путем сочетания оплаты населения и софинансирования из республиканского бюджета. А никак не за счет тихого ползучего грабежа населения с подачи МинЖКХ РК, решившего таким способом решить все мусорные проблемы.

Александр ИГНАТОВ,

экономист, г. Ухта.