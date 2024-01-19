В Сыктывкаре работает музей, который делает чуточку ближе и понятнее советское прошлое.



Организаторы музея советской истории «Моя страна» (он располагается в здании Коми рескома КПРФ) попытались, как говорится, объять необъятное. Действительно трудно, да и невозможно полноценно представить многогранную и богатую историю Советского Союза. Но что получилось, то получилось, тем более что музей с полным основанием можно считать народным, поскольку его фонд постоянно пополняют жители республики.

Бывает, что приносят самые ценные семейные реликвии – военные награды и исторические документы. Действительно, чего им пылиться по комодам, пусть люди знают свою историю и героев.

Поисковые отряды, ежегодно выезжающие в регионы, где во время Великой Отечественной войны шли боевые действия, дарят музею артефакты с мест раскопок. Кто-то приносит советскую атрибутику, которая чудом сохранилась где-нибудь на даче или в гараже.

Свидетели времени

С удивлением разглядывают музейные экспонаты школьники. Где, как не здесь, они еще смогут увидеть печатную машинку или пленочный фотоаппарат, ламповый телевизор или электрофон. Наглядный урок с обязательным подробным рассказом об ушедшей эпохе для них проводит куратор выставки Вадим Давыдов.

Сам он считает особо ценными экспонатами музея советскую школьную форму и деревянную парту, которым удалось пережить несколько десятилетий забвения. Особенно удивительно, как сохранилась парта – избежала участи превратиться в дрова. Из необычных экспонатов можно отметить мотоцикл «ИЖ Юпитер» 1972 года выпуска. Такую технику в Коми сельский механизатор тех времен мог купить с одной зарплаты.



– Музей с удовольствием посещают люди разных возрастов – и школьники, и студенты, и взрослые, – говорит депутат Совета Сыктывкара, первый секретарь столичного горкома КПРФ Валерия Стрекалова. – Иногда посетители приходят с семьями. Каждый здесь найдет для себя что-то интересное, ведь любой экспонат несет в себе частицу советской эпохи. Мы постарались собрать предметы быта советских граждан и были приятно удивлены, понимая, что многие люди до сих пор бережно хранят их в память о советском периоде нашей истории.

Музей действительно народный, поэтому и вход в него бесплатный. Все подробности по организации экскурсий можно узнать в социальных сетях.

Сергей ПАВЛОВ.