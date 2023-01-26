Не брат ты мне… (Криминал от 27 января)

Присяжные заседатели признали виновным братоубийцу.

34-летний усинец распивал с братом спиртное в его квартире. Когда между ними возник конфликт, он нанес брату телесные повреждения, используя пустую бутылку из-под водки и 16-килограммовую гирю. От полученных травм потерпевший скончался. Судебное заседание длилось 5 дней. Присяжные единогласно пришли к выводу о виновности подсудимого, не раскаявшегося и не заслуживающего снисхождения. Суд назначил убийце 12 лет лишения свободы в ИК строгого режима.

Отец вернул двойняшкам долг

В Княжпогостском районе судебные приставы взыскали с алиментщика полмиллиона.

Отец двойняшек был обязан перечислять треть заработка на содержание детей, но, не имея официального и стабильного дохода, накопил долг в 540 тысяч рублей. Как только должник получил работу на предприятии горно-металлургической отрасли, выплата алиментов взрослым уже дочерям возобновилась. Всего в 2022 году благодаря мерам принудительного исполнения судебные приставы Коми взыскали в пользу детей более 760 млн рублей.

Приехал, чтобы убить

21-летний парень из Саратовской области хотел выяснить отношения с воркутинкой.

С 20-летней девушкой он познакомился в интернете. Встретившись с ней возле подъезда ее дома, вооруженный ножом злоумышленник нанес ей несколько ударов в область головы и тела. Благодаря вмешательству других лиц преступные действия были пресечены. Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Обстоятельства дела выясняются.

Ничего святого!

Сыктывкарец украл деньги из ящика для пожертвований епархии.

Эжвинским районным судом установлено, что в октябре 2022 года местный житель сорвал засовы замка входной двери и незаконно проник в торговый центр. Здесь он взломал деревянный ящик для сбора пожертвований и извлек из него 700 рублей. Приговор суда: 2,5 года лишения свободы.

Смерть в фитнес-клубе

В сыктывкарском фитнес-клубе «Грани» посетителю стало плохо, когда он собирался поплавать в бассейне, но он даже не успел зайти в воду.

Тренеры пытались помочь 58-летнему мужчине, но не смогли. По факту смерти проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, в 2020 году в «Гранях» произошел подобный случай. Тогда во время плавания в бассейне скоропостижно скончался начальник управления ГАУ «СПАС-Коми» Дмитрий Тропников. Причиной смерти называли сердечную недостаточность.

Из колонии – в колонию

Бывшего заместителя начальника ИК № 24 осудили за взятки. В 2019 году он получил через посредника от осужденного 40 тысяч рублей. За это он обещал перевести преступника в другую колонию.

Кроме того, также через посредников им были получены 95 тысяч рублей, чтобы два осужденных получили сотовые телефоны. Суд приговорил фигуранта к 13 годам и девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии, лишив его звания подполковника.