Не будите «спящие» изотопы! «Атомная» Кумжа: началась реализация бизнес-проекта, опасного для экологии Печоры

В Ненецком округе, без обсуждения с государственными структурами Коми, начинается реализация проекта, который может кардинально повлиять на экологию реки Печора.

В марте сотрудники компании «РУСХИМ ГАЗ» представили руководству НАО инвестиционный проект по обустройству Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений. Компания планирует транспортировать газ с месторождений по газопроводу длиной почти 300 километров до поселка Индига, а оттуда сырье через морской порт, который еще предстоит построить, будет направляться в страны Европы. По предварительным оценкам капитальные затраты компании «РУСХИМ ГАЗ» составят 213 миллиардов рублей.

Компания уже заявила о том, что на этапе строительства будет создано 15 тысяч новых рабочих мест. Это очень много, учитывая, что в округе всего около 45 тысяч жителей. Правда, после выхода на проектные мощности на постоянной основе на новом предприятии будет задействовано около тысячи человек.

На первоначальном этапе планируется добывать и транспортировать порядка 2 млрд кубических метров газа и вырабатывать на заводе, который еще предстоит построить, примерно 1,8 млн тонн метанола. К 2027 году добыча должна достигнуть 4 млрд кубических метров газа, а выработка метанола – 3,6 млн тонн.

Ядерный взрыв и его последствия

Здесь отметим, что упомянутые месторождения планировалось запустить в эксплуатацию еще в 2015 году. Что помешало это сделать?

Обратимся к истории. Кумжинское газоконденсатное месторождение, расположенное в дельте Печоры, было открыто в 1974 году. Запасы Кумжи оцениваются по самым скромным подсчетам примерно в 100 миллиардов кубометров газа.

Авария на скважине Кумжа-9 произошла в ноябре 1980 года. В результате газ начал фонтанировать из скважины и перетек в вышележащие пласты. Следствием техногенной катастрофы стало обрушение буровых вышек и загораживающих дамб.

В мае 1981 года было принято решение провести атомный взрыв, чтобы перекрыть скважину. «Однако вследствие взрыва вместо ликвидации аварийного выброса произошло размножение мест разрыва пород и мест выбросов конденсата» – так обозначило ситуацию руководство заповедника «Ненецкий», находящегося рядом с Кумжинским месторождением.

Летом 1981 года ученые и работники рыбинспекции отмечали загрязнение бассейна Печоры и сокращение рыбных запасов. «Наблюдалось выпадение чешуи в хвостовой части рыб, срастание печени и другие мутагенные явления», – отмечалось в письме руководства заповедника.

Напомним, что ядерный эксперимент под названием «Пирит» был осуществлен чуть севернее границ Коми, в дельте Печоры в НАО. На глубине около полутора километров был произведен ядерный взрыв мощностью 37,6 килотонны, после которого произошел неконтролируемый выброс газа и начался пожар. При проведении ядерного взрыва была допущена ошибка в расчетах, в результате которой понадобилось шесть лет, чтобы заглушить аварийную разведочную скважину.

Цезий, стронций, плутоний

Последствия той аварии до сих пор не устранены. Многочисленные попытки начать разработку Кумжинского месторождения упирались в экологические риски. Еще в «нулевые» годы экологи и ученые заявляли о том, что добыча и транспортировка углеводородов с Кумжинского и Коровинского месторождений является недопустимой и однозначно приведет к последствиям, масштабы которых будут несоизмеримо больше тех, что были при аварии нефтепровода в 1994 году в Усинском районе Коми.

Обустройство новых месторождений и создание новых рабочих мест только приветствуются. Но как быть с экологическими рисками? Общеизвестно, что подземные испытательные полигоны заражены огромным количеством изотопов цезия-137, стронция-90 и плутония-239. Образующиеся в эпицентре подземных ядерных взрывов большие полости с законсервированными в них радионуклидами вполне могут просочиться в грунтовые воды и даже проникнуть на поверхность.

Метанол «РУСХИМ ГАЗ» планирует поставлять в страны Европы. Есть вероятность, что на их продукции отразятся последствия ядерного взрыва. Кто будет покупать метанол с опасными примесями?

Лосось под угрозой

В середине марта в Сыктывкаре была представлена программа по восстановлению и рациональной эксплуатации лососевых и других ценных видов рыб в бассейнах северных рек Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Архангельской области.

В частности, планируется проведение комплекса мероприятий по многократному увеличению объемов выпускаемой молоди лососевых и других ценных видов рыб в водные объекты Печорского, Мезенского и Северодвинского бассейнов. Должны появиться рыбзаводы по воспроизводству и выпуску омуля арктического, нельмы, сига, чира и пеляди.

Но очевидно, что часть этих амбициозных проектов станет проблемной, если начнется эксплуатация месторождений углеводородов в дельте Печоры.

Сергей МОРОХИН.