Не гуляйте, дети, в интернете! Владимир Уйба хотел бы лишить ребятишек детства, проведенного в «мировой паутине»

В Коми уже давно не происходит позитивных событий, достойных внимания федеральных СМИ. В информационную повестку попадают в основном региональные ЧП, к примеру, обрушение дома в Печоре или крушение поезда под Интой.



Хотя бывают и другие поводы, не столь трагичные. Но появляются они исключительно благодаря нашему креативному губернатору. Чтобы большая страна надолго не забывала о существовании Коми, Владимир Уйба периодически делает громкие заявления типа «Я для вас – Путин», выступает непримиримым борцом с абортами, а также предлагает запретить интернет для детей.

Как растлевают малолеток

Недавно глава республики поделился своими соображениями о пагубном влиянии интернета на неокрепшие умы подрастающего поколения.

По его словам, сетевое пространство является угрозой для несовершеннолетних. В нежном возрасте они посещают сайты с опасным контентом, заводят рискованные знакомства. А это прямой путь к морально-нравственному растлению юных душ.

В. Уйба считает, что школьники могут пользоваться ресурсами «мировой паутины» только в тематических интернет-кружках и IT-клубах. И, вероятно, под присмотром взрослых наставников.

– Но нужна политическая воля высшего руководства страны на то, чтобы закрыть интернет-пространство для детей. Закрыть раз и навсегда, – сказал глава Коми. – Потому что сегодня это страшная трагедия, мы ее отчасти только на себе испытываем: дети уходят с головой в интернет. Становятся игроманами, зависимыми, пользователями всяких порносайтов. Кто-то начинает переписываться не пойми с кем. Оказывается, что это взрослый дядя, который выдает себя за мальчика или за девочку, все потом зачастую заканчивается развращением…

«Эх, хорошо в стране советской жить!»

Далее 65-летний губернатор с ностальгией вспомнил счастливое советское детство, когда малыши резвились на зеленых лужайках. Тогда подростки зависали на турниках, а не в интернете. Играли в подвижные игры на свежем воздухе и не вступали в порочную переписку со «взрослыми дядями».

Да, то было время предельной ясности, гендерной чистоты. Если ребенок с розовым бантом прыгает на скакалке, это, скорее всего, девочка. А если он в грязной кепке и режется «в ножички» или играет «в вышибалу», это, как правило, пацан. И дальше все просто: мальчики – налево, девочки – направо. Одни строят модели по чертежам журнала «Юный техник», другие посещают кружок кройки и шитья. В общем, развиваются физически и духовно.

А теперь их во двор и сникерсом не заманишь. Сидят по домам, уткнувшись в гаджеты. Залипли, как мухи, в интернет-паутине. А там сплошной разврат, обман и соблазны. И в чатах собираются отнюдь не тимуровцы. И «ВКонтакте» почему-то нет таких групп, как, например, «Переведи 10 бабушек через дорогу – получишь бонус». Аркадий Гайдар перевернулся бы в гробу, узнав, что современные Чуки и Геки больше не помогают одиноким старикам и семьям красноармейцев, да и сама пионерия канула в Лету.

Рассадник инакомыслия

Причем растление малолетних в интернете происходит не только в сексуальном плане. Еще хуже – идейный разврат. То есть пагубное влияние западных ценностей. Ведь в чистые юные умы легко заложить чуждые нам гуманистические идеи, которые культивируются в Европе еще со времен Ренессанса. Такие как свобода выбора и ценность человеческой жизни. Если ребенку внушить эти сомнительные парадигмы, что из него вырастет? Какой-нибудь отщепенец типа диссидента Буковского или, не дай бог, академика Сахарова.

Игровую зависимость, нездоровые сексуальные фантазии юношей, а тем паче их склонность к инакомыслию надо подавлять уже в зародыше. А поскольку все дело в интернете (других причин нет), то виртуальное пространство следует немедленно запретить. И тут г-н Уйба, безус-ловно, прав. (Замечу, что я, как редактор газеты, тоже противник интернета – он убивает бумажную прессу. На мой взгляд, читать надо только «Трибуну», которая сеет разумное, доброе, вечное).

Однако руководство страны, к которому губернатор Коми обратился со своим предложением, Владимира Викторовича почему-то не поддержало. Что, конечно, вызывает определенные подозрения: а может, уже и в самом руководстве засели гнилые либералы? С трибун они твердят о неких уникальных «духовных скрепах», а сами в душе – отъявленные гуманисты, тайные поклонники Франсуа Рабле и Эразма Роттердамского?

А что там у «макаронников»?

Даже директор «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина, известная «запрещальщица», не поддержала Владимира Уйбу. «Нужно бороться не с технологиями. Это утопия, – считает она. – Интернет – это орудие труда в руках человека, но как он им воспользуется, зависит от самого человека».

Мама Екатерины, ультраконсервативный политик Елена Мизулина, еще несколько лет назад, комментируя предложение о запрете интернет-ресурсов, говорила, что это может породить «ненависть, злобу и массовые вспышки агрессии у молодежи и детей».

Инициативу главы Коми не одобрили ни в Госдуме, ни в Сенате, ни в администрации президента. Тем не менее в мировых СМИ появилась информация под броскими заголовками типа «Россия собирается запретить интернет для детей». Хотя мы-то с вами знаем, что гражданин Уйба – это еще не вся Россия.

Кстати, аргументируя свою позицию, он сослался на международный опыт – привел в пример Италию, где, по его словам, интернет-пространство для школьников якобы закрыли на государственном уровне.

На самом деле это не так. Италия хоть и «сапог сапогом», но все-таки не Северная Корея. Итальянским школьникам запретили пользоваться гаджетами только во время уроков (подобные ограничения есть и в российских школах), а после занятий – сколько угодно. Контролировать их пребывание в сетевом пространстве имеют право только родители. То есть семья, а не государство. Что вполне разумно, и с этим никто не спорит.

Широки технологии. Не пора ли их сузить?

Но Владимир Уйба, вероятно, расчувствовавшись от воспоминаний о счастливом детстве, пошел еще дальше. Он обратился к своему подчиненному – министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми Антону Слободянюку: «Антон Олегович, я бы сократил министерство, сократил все ваши информационные технологии, закрыл бы полностью интернет-пространство в стране, оставил бы только профессиональный и научный интернет».

О реакции «цифрового министра» на эти слова нам неизвестно. Возможно, он слегка обалдел. Ведь федеральное Минцифры ставит совсем другие задачи: развивать информационные технологии, а не сокращать. И тут важно не перепутать.

Что же касается московских чиновников, то они, быть может, подумали: как все-таки хорошо, что г-н Уйба не возглавил российский Минздрав (в свое время ему прочили это кресло). И что четыре года назад он уехал из Москвы в периферийный северный регион. А ведь будь у него больше власти, Владимир Викторович мог бы развернуться «по полной»…

В общем, заявление Уйбы в очередной раз привлекло внимание к светлой личности губернатора Коми. Чего не скажешь о самой республике. Из статусных персон ею регулярно интересуется, пожалуй, только глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Владимир СУМАРОКОВ.