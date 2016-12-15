Не имея родного угла, сирота семь лет стоит в очереди на жилье

29-летняя Надежда Мухина (на фото), выпускница детского дома № 1 имени А. Католикова, не может получить положенное ей по закону жилье.

Год назад Надежда подала в суд и выиграла его, однако свой угол так и не получила. Во время телемоста, который был организован в сентябре Центром защиты прав граждан «Справедливая Россия», отчаянная сыктывкарка обратилась со своей проблемой к депутату Госдумы РФ, лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. Тот пообещал разобраться…

В графе «родители» — прочерк

Надежда родилась в Инте. Своих родителей не знает, они отказались от нее вскоре после рождения. С шести лет воспитывалась в агрошколе-интернате в Сыктывкаре. Даже статус сироты она получила лишь к своему совершеннолетию.

— После окончания Кировской сельскохозяйственной академии я, по закону, должна была получить благоустроенное жилое помещение в столице на условиях социального найма, размером не менее 33 квадратных метров. Но после учебы вместо жилья я получила номер в очереди — 46. У меня несколько лет ушло только на то, чтобы получить документы из Инты и подтвердить статус сироты, — говорит Надежда Мухина.

В феврале прошлого года она обратилась в суд с иском о предоставлении жилья к администрации столицы. Иск выиграла. В апреле решение суда вступило в законную силу. Но выдать благоустроенное жилье городские власти не спешат. С тех пор переговоры с властью ведутся ежеквартально… через судебных приставов-исполнителей.

Как выяснилось во время судебного заседания, администрация города за последние годы неоднократно обращалась в Минфин РК и к министру труда и социального развития Коми по поводу отсутствия финансов на жилье для детей-сирот, а также для исполнения судебных решений.

— В муниципалитете в очереди на жилье стоят более трехсот сирот. В первую очередь обеспечивают тех, кто имеет на руках решение суда. Но я уже год как состою в списке очередников по решению суда. На конец нынешнего года числюсь под номером 19, — говорит Н. Мухина.

Пока же девушка, не имеющая даже прописки, продолжает жить в съемной комнатушке малосемейки. После окончания сельхоз-академии, она, агроном, трудится в одном из столичных вузов, ухаживает за цветами, получая за это «жалование» в 9 тысяч рублей. Подработка по специальности подворачивается лишь в сезон – весной и осенью. Чтобы как-то выжить, молодой специалист вынуждена подрабатывать по объявлению то уборщицей, то нянечкой, то сиделкой. Сироте ждать помощи не приходится.

В очередь, дети!

В марте нынешнего года после трех лет «скитаний» по инстанциям 11 сирот обратились к руководителю региона Сергею Гапликову. До этого их обращения прошли путь от городской администрации до президента страны, в том числе и через судебные инстанции. От чиновников различного ранга сироты получали отписки «под копирку», а от местных властей — альтернативу в печально известном маневренном фонде в промышленной зоне в Човью.

Во время отчета перед Госсоветом глава РК заявил, что необходимо больше средств вкладывать в обеспечение сирот жильем. Тогда он сказал, что на эти цели бюджет выделит дополнительные 300 миллионов рублей. Но так как в бюджете региона нет свободных денег, было предложено создать специальную программу для этой категории граждан. А пока новой программы нет, в главный финансовый документ внесли поправки: сначала выделили 120 миллионов рублей для расселения сирот в муниципалитетах, затем добавили еще более 130 миллионов рублей.

Отметим, в 2013 году Сыктывкару были предоставлены более 70 миллионов рублей субвенции. Тогда же для 21 сироты жилые помещения были предоставлены в селе Зеленец. В 2014 году муниципалитет получил чуть более 100 миллионов рублей. На эти деньги 50 сирот, имеющих судебные решения, были обеспечены жилыми помещениями. В прошлом году были выделены лишь 28 миллионов. В прошедшие два года мэрия участвовала в долевом строительстве дома для сирот. В нынешнем году на исполнение судебных решений по предоставлению помещений по договорам социального найма столица из республиканского бюджета получит более 70 миллионов рублей.

Наталья КОЛОДИНОВА.