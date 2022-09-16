Не крутите «Глобус Коми», не найдете вы на нем край, в котором мы живем

Заметка «Не тот край, в котором я живу» («Трибуна» от 26 августа с.г.) заставила нас внимательнее полистать школьную литературу по краеведению.

Поседеешь тут…

«Как ты думаешь, почему Урал называют седым?» – вопрошает автор учебного пособия «Край, в котором я живу» для второго класса. А в книжке для третьего класса дается своего рода «подсказка»: цветное фото вершины с огромной шапкой седых снегов. Подпись: «Уральские горы. Гора Народная». Хотя на самом деле это новозеландский вулкан Таранаки, который находится в южном полушарии.

После такого ляпа, допущенного уже на седьмой странице, можно действительно поседеть. Но учеников второго и третьего классов, а также их родителей ждет еще немало волнующих открытий.

«Резиновый» Север

Автор пособий Евгений Поляков сначала просто беседует с второклассниками о природе северного края, обращаясь к ним то на «ты», то на «вы». А с 15-й страницы учебно-назидательная интонация вдруг резко, без всякого перехода, меняется на сказочно-лирическую. Школьники узнают главную тайну четырех времен года: это дочери «Погоды-матери». Вероятно, они сиротки, потому что растут без папы (в сказке явно не хватает «Климата-отца»).

Но через несколько страниц следуют и важные метеорологические сообщения. Школяры узнают, что в декабре на севере нашей республики «солнце показывается всего на 1-2 часа в сутки», а через одно предложение уточняется: «за Полярным кругом наступает полярная ночь, когда солнце совсем не показывается из-за горизонта».

Трудно понять, где кончается просто «север нашей республики» с его «многолетней мерзлотой» (так в тексте) и начинается собственно Заполярье. Кстати, Воркуту Е. Поляков на стр. 116 почему-то назвал приполярным городом (хотя до сих пор таковым считалась Инта).

Тут без карты не разобраться. Тем более что и сам автор все время предлагает: «Проследи по карте течение рек», «Найди на карте расположение природных зон» и т.д. Однако на два пособия (для 2 и 3 классов) имеется всего одна географическая карта республики, да и та плохого качества. Что-то конкретное найти на ней столь же трудно, как и на «Глобусе Коми».

Но «Глобус Коми» – это всего лишь шуточная инсталляция на Стефановской площади столицы региона. А вот «Край, в котором я живу» – серьезное учебное пособие, одобренное Минобразом. Задача пособия – просвещать, что оно и делает, рассказывая, например, о флоре и фауне края. Так, в разделе «Хозяева тундры» школьники встречаются не только с песцом и оленем, но и с белым медведем. Какое отношение белый мишка имеет к тундровой зоне республики и как он попал сюда с побережья Ледовитого океана, автор не объясняет. Случайно забрел, по льдинкам допрыгал до 69 страницы школьного издания?

Да, Север – понятие растяжимое. Это второклассники уже уяснили. Но не до такой же степени, чтобы натянуть его на школьный глобус!

Мужик с топором

Вообще, автору краеведческих пособий для младшеклассников присущи широта и даже некоторая эпичность в изложении разных тем – и про животных, и про людей.

«На каких языках говорит Республика Коми?» – обращается он к второклассникам. И тут же сам отвечает: «Более чем на 100 языках!»

Республика разговаривает на всех языках, включая два государственных – русский и коми. «Русские – крупнейший по численности народ в России. Столица России – город Москва», – доверительно сообщает Е. Поляков. Кроме того, в Коми «проживают» другие народы. Белорусы, например. Их «малая родина – Республика Беларусь», – информирует автор. Есть своя «малая родина» и у украинцев («столица – город Киев»).

Интересно, могли ли русские эмигранты Бунин, Шаляпин или Набоков назвать матушку-Россию своей «малой родиной»? Кстати, у меня есть знакомый китаец, который родился и вырос в Москве. Он бы очень удивился, что его «малой родиной» следует считать Китайскую Народную Республику со столицей в Пекине.

А вот про «малую родину» коми в пособии ничего не сказано (им без надобности – они и так живут в Коми). Слово «коми» произошло от финно-угорского «ком» – «человек», которое имеет и другое значение – «река», «житель Камы». Оттуда предки коми и переселились. Других версий (Зауралье, берега Волги, Оки и т.д.) автор не называет. С Камы пришли – и точка в научных спорах.

Для наглядности облик народов, населяющих республику, представлен на цветных иллюстрациях. Показаны молодые люди (девушки и парни) в праздничных национальных костюмах. Гарный хлопец, естественно, в вышиванке. Русский – в красной рубахе и с балалайкой.

С топором – только один бородатый мужчина на первой картинке, подписанной: «коми народный костюм». Хотя костюм у него охотничий. И обут он почему-то в резиновые сапоги. А петля для топора на лузане «сползла» со спины на пояс, что для охотника, мягко говоря, неудобно. Но сразу видно – он коренной: кормилец, добытчик. Некогда ему на балалайках играть.

Светит, но не греет

В разделе «Огни растущих городов» второклассникам сообщается, что в республике есть три города (остальные даже не перечислены) – Сыктывкар, Ухта, Воркута.

Школяры узнают, что Ухта была основана в годы Великой Отечественной войны. На самом деле в 1943-м Ухта была не основана, а получила статус города. Сам же поселок нефтяников появился в 1929 году (тогда он назывался Чибью).

Про Воркуту сказано, что это красивый город (очевидно, тоже растет и светит огнями). «Его просторные улицы и скверы уходят далеко в тундру» (тут маленькие воркутинцы должны насторожиться и проверить, на месте ли еще Центральная площадь).

По мнению Е. Полякова, воркутинский уголь «греет всю республику». Это парадоксальное утверждение он развивает и в своем пособии для третьего класса (стр. 11): «В настоящее время в Республике Коми добыча подземного сокровища, заменяющего дрова, ведется в городе Воркуте».

Когда-то воркутинский (коксующийся) и интинский (энергетический) угли действительно использовали как топливо для котельных. Но большинство крупных ТЭК давно перевели на природный газ. Интинские шахты закрыты, коксующийся воркутинский уголь используется в основном в металлургии. О том, что он и сегодня «заменяет дрова», похоже, знает только автор школьного пособия.

Не повезло и «нефтянке». На стр. 13 сказано, что большинство продуктов нефтехимии «производится далеко за пределами нашей республики, поэтому нефть и газ доставляются в эти регионы по мощным нефтепроводам». Получается, что нефть и газ доставляют по одной трубе? Это революция в трубопроводном транспорте!

На стр. 14 есть и чисто «газовые откровения»: природный газ «в большом объеме добывается на территориях Усинского, Вуктыльского и Ухтинского районов». Но сегодня в Коми действует лишь Вуктыльское газопромысловое управление. В 70-80-е годы (в которых автор, похоже, застрял) в Вуктыльском районе действительно добывались большие объемы газа. Теперь предприятие транспортирует топливо только на Сосногорский газоперерабатывающий завод. Что же касается Ухтинского месторождения газа, то про это науке пока не известно (может, позже откроют?).

Наконец, еще одно откровение: «Один из крупнейших газопроводов, который «передает» «голубое топливо» республики другим городам, называется «Сияние Севера».

Для сведения: «Сияние Севера» никуда «не передает «голубое топливо» республики». Газ поступает в этот магистральный газопровод с полуострова Ямал и из Западной Сибири. То есть по территории Коми проходит «транзитная» труба.

Какое время на дворе?

Разобравшись с топливно-энергетическим комплексом, автор позвал третьеклассников на «экскурсию на лесную делянку» (стр. 25), где «кипела работа: лесники валили высокие ели и сосны».

Лесник – это работник государственной лесной охраны, штатный сотрудник лесничества. И если он тайком вырубает леса, его надо немедленно арестовать.

Заготовкой древесины занимаются лесозаготовители (вальщики, лесорубы, которых в старину называли дровосеками), и это совсем другая профессия.

«Лесники» в школьном пособии представлены как суровые люди в ушанках и ватниках. Они используют такие новинки техники прошлого века, как бензопила и трелевочный трактор. Это иллюстрирует картина 60-х годов на стр. 26. Но ведь на лесной делянке – XXI век! Разве не уместнее было бы изобразить оператора за пультом харвестера или форвардера?

Вообще, время в школьном пособии, похоже, остановилось. Так, на стр. 92 показаны гербы Усть-Сысольска и Сыктывкара. С момента переименования города его герб менялся в 1978 и 1993 годах, а последний, ныне действующий, был утвержден в 2005 году. Но в учебной книжке почему-то дается устаревший герб 1993 года. А дабы закрепить ложное знание о современной столице Коми, школьников спрашивают, чем отличаются эти гербы.

Пособия для бедных детей

Этих и других несуразностей (чтобы перечислить все, не хватит места в газете) можно было бы избежать. Для этого при подготовке пособий следовало привлечь консультантов из Коми научного центра – биологов, археологов, историков, географов, этнографов.

Но единственным научным консультантом автора Е.В. Полякова стала кандидат педагогических наук Э.И. Полякова. А в качестве рецензентов выступили еще два кандидата и один методист Коми республиканского института развития образования (КРИРО).

Пособия изданы на бюджетные деньги еще в 2018 году. Бедные наши дети – они уже несколько лет вынуждены читать эти книжки, рекомендованные Министерством образования Коми.

Виктор СЕМЕНОВ.