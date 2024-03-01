Каждый родитель мечтает воспитывать здорового малыша, но иногда судьба преподносит серьезные испытания. Семьям, где рождается ребенок с особенностями развития, особенно тяжело. Но не стоит опускать руки, говорит Наталья Миронова, руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) «ПРОГНОЗКОМИ», автор проекта «Семейный помощник АВА-мама».

Чем раньше, тем лучше

С проблемами таких семей Наталья знакома не понаслышке, сама воспитывает сына с серьезным заболеванием. Поэтому и решила открыть в Сыктывкаре такой центр, куда можно обратиться за помощью. «Трибуна» уже рассказывала о семье Натальи Мироновой. Напомним, тяжелое заболевание ее сына подтвердилось в трехлетнем возрасте. С тех пор мать делает все возможное, чтобы у ее ребенка и у других особенных деток была максимальная поддержка. А ее семейный центр за девять лет превратился в главный, можно сказать, фонд помощи детям с инвалидностью.

– В центре несколько направлений, разные специалисты (дефектолог, логопед, музыкальный терапевт, арттерапевт, нейропсихолог, нянька и др.), которые работают с особенными детьми. Важно развивать ребенка, учитывая его индивидуальные особенности. Исследования показывают, что дети в первые годы жизни обладают огромным потенциалом развития. Поэтому одно из основных направлений – раннее вмешательство. Обязательно надо социализировать ребенка, обучать и воспитывать, – рассказывает Наталья Миронова.

– Всем специалистам, конечно, надо платить, но для семей это совершенно бесплатно. Чтобы получить гранты, мы создаем проекты и участвуем в президентском, региональном и муниципальном конкурсах. На базе семейного центра реализуется много проектов. Один заканчивается, другой начинается. К примеру, сейчас реализуем проект на грант главы РК «Продленка». Это комплекс услуг по уходу с коррекционно-развивающими занятиями для детей. Дети никогда не скучают в группах выходного дня – играют, рисуют, музицируют. В группах всегда работает несколько специалистов: дефектолог, логопед, музыкальный терапевт, специалист по АФК. Индивидуальные тренинги комбинируются с групповыми.

Домашний тренер

– Наталья, Петровна, ваш центр сотрудничает с АНО «Спорт для всех», руководителем которого является Виталий Гутич.

– Да. Их деятельность тоже направлена на реабилитацию людей с инвалидностью и ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). А у детей с ОВЗ часто наблюдаются нарушения опорно-двигательного аппарата. Врачи назначают АФК и лечебный массаж, но у большинства родителей нет возможности воспользоваться услугами обоих специалистов одновременно и регулярно. Все упирается в финансы. Грантовый проект «Спорт для всех» предоставляет для семей такую услугу совершенно бесплатно.

В прошлом году было реализовано несколько проектов: «Теплые руки», «Домашний тренер», «Я иду», «Достигайка». Если рассказать подробнее, скажем, о проекте «Теплые руки», то это был комплекс занятий по АФК (адаптивная физическая культура) в сочетании с лечебным массажем. В рамках только этого проекта проведено 225 индивидуальных занятий со специалистом по ЛФК и столько же сеансов лечебного массажа. Также специалисты дали рекомендации и советы родителям, что можно делать самостоятельно в домашних условиях.

– Вы отслеживаете динамику развития. Есть положительные результаты?

– Конечно! От родителей много положительных отзывов. Да и я сама, как мама, вижу это по своему сыну. По четко прописанным протоколам каждый день у детей развивают разные навыки. Специалист не только дает инструкции, но и отслеживает, как ребенок выполнил то или иное задание, с подсказкой или без. И таким образом отслеживают динамику успехов.

Хотя на самом деле не все здесь просто. Общие рекомендации, как в школе, ты не дашь, все очень индивидуально. У каждого ребенка своя история, свой опыт, реакции. И если говорить, скажем, о нежелательном поведении (самый распространенный – ребенок отказывается заниматься), то методики исправления здесь тоже разные.

Сильная команда

На бесплатную помощь в семейном центре могут рассчитывать не только малыши, но и подростки, взрослые и их семьи. Кроме того, здесь занимаются и обучением специалистов. Недавно завершилось обучение по проекту «Педсовет: подготовка педагогов и социальных работников по работе в команде Семейного центра АВА-мама». Сертифицированный поведенческий аналитик из Екатеринбурга Надежда Белоглазова обучала специалистов центра, студентов Сыктывкарского педколледжа, преподавателей по программе «Актуальные вопросы социально-педагогического сопровождения ребенка с инвалидностью и ОВЗ».

– У нас есть команда специалистов по работе с особенными детьми, разработаны комплексные программы реабилитации, есть специальное оборудование и учебные пособия. Но практика показывает, что если один специалист из педагогов или социальная няня выпадают из команды по болезни или выходят в декрет, то трудно найти замену. Поэтому семейный центр заинтересован в подготовке новых специалистов, мы проводим обучающие семинары, практикумы, – отметила Наталья Миронова.

Беседовала Екатерина МАКАРОВА.