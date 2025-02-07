Не плавайте, дети, в мазуте! Крушение танкеров сокрушило планы многих россиян на летний отдых

Из-за экологической катастрофы рухнули надежды тысяч отпускников, собиравшихся отдохнуть на черноморском побережье. Скорее всего, им придется подождать до 2026 года.



Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании с президентом заявил недавно, что весь 2025 год пляжи Анапы и соседних курортов будут восстанавливать. Из-за разлива мазута в лучшем случае туристы смогут приехать только в следующий сезон.

Напомним, в середине декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса России, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Это ставит под вопрос отдых тысяч жителей Коми, в том числе кампанию по летнему отдыху и оздоровлению детей в двух оздоровительных центрах – «Черноморской зорьке» (Анапа) и «Северном сиянии» (Саки).

«Черноморская зорька» – это почти 2,5 тысячи детей из Коми. Санаторий в Саки ежегодно принимает почти 2 тысячи жителей Коми, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, участников СВО.

Опрос сыктывкарцев, проведенный на сервисе SuperJob, показал, что большинство тех, кто ранее планировал отпуск на Черном море, сомневаются в том, что поездка состоится.

Виды на Саки

Между тем, как утверждает Минздрав Коми, разлив мазута не затронул водную поверхность Каламитского залива, на берегу которого расположен санаторий «Северное сияние». «Программа отдыха и оздоровления на 2025 год остается без изменений, возможность отдыха на побережье и купания сохранена. В случае ухудшения экологической обстановки санаторий может предложить гостям купание в подогреваемом бассейне под открытым небом на территории», – сказано в ответе ведомства на запрос агентства БНК.

Ограничивать количество заездов, а также перенаправлять потоки отдыхающих в другие здравницы не планируется. На 2025-й в санатории намерены принять на санаторно-курортное лечение 670 жителей Коми: это будут 373 ребенка (в том числе 28 детей-инвалидов), 283 взрослых, 14 человек из пациентов старше 18 лет (7 инвалидов-колясочников и 7 их сопровождающих). Помимо этого, для жителей Коми уже забронировано 438 путевок: 28 человек по сертификатам для участников CBO и членов их семей, 410 человек по контракту с отделением Социального фонда по Коми.

Закроют ли пляжи?

Что касается санатория «Черноморская зорька», то, по информации Минобрнауки Коми, этим летом дети из республики также смогут в нем отдохнуть. «Решения о закрытии пляжей в Анапе из-за разлива мазута после крушения двух танкеров пока нет», – подчеркнули в ведомстве.

Ситуацию в Анапе отслеживает оператор детского отдыха «Республиканский центр детей и молодежи». В случае официального закрытия пляжей города будет принято решение о замене купания детей на возможные другие виды оздоровления. Это спелеотерапия, гидротерапия, климатотерапия и другие, кроме того, разрабатывается насыщенная образовательная программа.

«Перенаправление детей в другие оздоровительные лагеря пока не рассматривается. Отдых детей в рамках формирования летней оздоровительной кампании 2025 года в приоритетном порядке планируется организовать на базе республиканского лагеря «Черноморская зорька», – заявили в министерстве.