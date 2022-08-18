Не по-джентльменски (Криминал от 19 августа)

Двое сыктывкарцев обвиняются в разбойном нападении.

Отдыхая в одном из увеселительных заведений Сыктывкара, 36-летний мужчина и его 32-летний приятель заметили девушку с золотыми украшениями. После закрытия кафе они отправились за ней и в одном из дворов, применив физическую силу, отобрали украшения, мобильный телефон и деньги. Личности нападавших установлены по записям с видеокамер.

Пенсионерка-мошенница

Жительница Печоры оформила кредиты, а возвращать деньги не планировала.

64-летняя пенсионерка, используя интернет, заключила в двух микрокредитных компаниях договоры потребительских займов на суммы 10 000 рублей и свыше 12 000 рублей. Денежные средства женщина потратила, а возвращать долги не спешила. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Бутылка приземлилась на авто

За брошенную с пятого этажа пустую бутылку интинцу грозит лишение свободы.

Ранее судимый 55-летний интинец, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, выбросил с балкона бутылку, которая попала аккурат в припаркованный во дворе дома автомобиль «Рено». У иномарки оказался поврежден багажник на сумму ущерба не менее 12 тысяч рублей. Интинцу грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Все пошло не так…

Сыктывкарец пойдет под суд и может сесть в тюрьму за кражу ящика с ананасами.

36-летний мужчина пришел вечером в магазин за покупками, но не смог оплатить выбранный товар, поскольку на карточке не хватало денег. Недалеко от кассы стояли ящики с фруктами. Схватив один, мужчина вышел из магазина, остановил попутку и доехал до дома, расплатившись за поездку украденными ананасами. Ущерб магазину составил 2863 рубля. Поскольку сыктывкарец уже был ранее неоднократно судим, то сейчас ему вновь грозит реальный срок.

Деньги, карты, телефоны

В Сосногорске задержали 37-летнего грабителя.

Два жителя города обратились в дежурную часть с жалобами на грабеж. Предметами хищений явились сотовые телефоны, деньги, банковские карты. Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался уроженец одного из регионов РФ, недавно поселившийся в Сосногорске. Выяснилось, что первого потерпевшего он приметил в магазине. На улице он догнал мужчину и силой отобрал сотовый телефон и банковские карты. Второй жертвой стала девушка. У нее грабитель украл сумочку с двумя телефонами и деньгами. Часть похищенного имущества изъята по месту жительства задержанного. Подозреваемый заключен под стражу.

Ложная тревога

В Ухте и Печоре «заминировали» колонии.

В исправительную колонию № 29 п. Нижний Доманик и колонию № 49 в п. Мишаяг поступили сообщения о том, что исправительные учреждения заминированы. На место выезжали спецслужбы, но взрывные устройства не обнаружили. Вызовы оказались ложные.