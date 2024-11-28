Не по-джентльменски получилось (Криминал от 29 ноября)

Житель Благоево осужден за кражу станка, домкрата и компрессора у экс-супруги.

Мужчина проник в гараж бывшей жены, намереваясь забрать свои вещи, хранившиеся там после развода. Погрузив их в автомобиль, мужчина заодно прихватил также принадлежавшие бывшей жене заточный станок, зарядное устройство и компрессор для автомобиля, домкрат, набор инструментов и комплект автомобильных шин. Похищенное имущество стоимостью свыше 38 тыс. рублей он спрятал в гараже своей сестры. Впоследствии мужчина добровольно вернул все «прихваченное». Усть-Вымский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В Коми орудуют лжеинкассаторы

Мошенники изобрели новый способ обмана.

К прежней схеме о переводе денег на «безопасный счет» добавились услуги курьеров – «инкассаторов». Человеку звонит «сотрудник Центробанка» и заявляет, что на его банковские счета идет массовая атака, которая может привести к хищению денег. Чтобы «спасти» средства, их нужно снять и передать наличность лжеинкассатору, который перевезет их в другой банк для временного хранения якобы на «специальном счете». В роли инкассатора выступает курьер мошенников.

Охранник нокаутировал гостя

В сыктывкарском ночном клубе от рук охранника пострадал 19-летний посетитель.

В ходе конфликта в фойе ночного клуба «СССР» между 19-летним гостем заведения и работником гардероба возник словесный конфликт. В ссору вмешался охранник, который нанес юноше удар по голове, после чего тот потерял сознание. Сотрудники ППС вызвали пострадавшему скорую помощь. Он был госпитализирован с травмами головы. В отношении 32-летнего ранее судимого охранника заведения возбуждено уголовное дело.

Рэкетиры выслушали приговор

Молодые люди ворвались в квартиру, избили хозяина и распылили в квартире перцовый баллончик.

Трое молодых людей, используя ранее происшедший незначительный конфликт как повод, проникли в квартиру и забрали принадлежащие потерпевшим личные документы и мобильный телефон. Затем потребовали деньги в обмен на похищенное имущество. В суде рэкетиры признали вину частично, отрицая совершение грабежа и вымогательства с применением насилия. Одному из них назначено лишение свободы на срок 3 года, другому 2,5 года, третьему – за незаконное проникновение в жилище – 6 месяцев лишения свободы.

Несколько ударов по голове

Ухтинка оценила свои нравственные страдания, которые испытала во время конфликта, в 100 тысяч рублей.

По словам женщины, ответчик в ходе ссоры у подъезда жилого дома причинил ей телесные повреждения в виде синяков. В ходе рассмотрения спора доказательств причинения телесных повреждений истцу со стороны ответчика сторонами не представлено. Между тем пострадавший снимал все происходящее на видео, что помогло ему доказать невиновность. К тому же выяснилось, что ранее истец сама оскорбила ответчика и нанесла ему несколько ударов детским самокатом по голове и плечам. В итоге суд отказал ей в удовлетворении искового заявления.