Не полез кусок в горло (Криминал от 14 мая)

Утром 8 мая в Инте в гаражном массиве в районе улицы Гагарина скончался 64-летний пенсионер. Правоохранители установили, что смерть наступила от удушья.

Выяснилось, что пенсионер жарил на мангале шашлык, при дегустации попробовал кусок мяса, который застрял в горле. По схожей причине в апреле погиб 65-летний житель Инты, труп которого был обнаружен в квартире дома по улице Чернова. Установлено, что мужчина подавился куском мяса.

Сельчанин утонул в колодце

6 мая житель села Русаново Троицко-Печорского района пришел к колодцу за водой и обнаружил в нем мертвеца.

Приехавшие по вызову спасатели извлекли из воды тело мужчины. На его теле отсутствовали повреждения, которые указывали бы на насильственную смерть. Известно, что 41-летний мужчина злоупотреблял алкоголем. Скорее всего, он находился в нетрезвом состоянии и упал в колодец из-за собственной неосторожности.

До суда не дожил

Подозреваемый в убийстве умер в камере следственного изолятора.

5 мая в СИЗО-1 Сыктывкара в одной из камер изолятора обнаружили тело мужчины, подозреваемого в убийстве. Реанимационные мероприятия результатов не дали. В пресс-службе ведомства уточнили, что следов насилия на теле не обнаружили. Предположительно, причиной смерти стал суицид.

«Газовая атака» в Ухте

В Ухте к условному наказанию осуждены магазинные воришки, один из которых пустил в ход газовый баллончик.

По данным «КомиОнлайна», в ухтинский магазин «Магнит» вошли подвыпившие мужчина и женщина, которые набили карманы баллончиками с бытовой химией, прихватили пакет подгузников, не забыли бутылку вина, пепельницу, картофелечистку и женскую майку, которые женщина спрятала в дамскую сумочку. Они попытались миновать кассу без оплаты, но продавцы перегородили дорогу. Мужчина применил

аэрозольный газовый баллончик, предназначенный для самообороны от собак. Один из сотрудников магазина получил ожог глаз.

От звонка до звонка

Роману Зенищеву окончательно отказано в условно-досрочном освобождении.

В апреле этого года Плесецкий районный суд Архангельской области отказал ему в условно-досрочном освобождении. На это решение адвокат Зенищева подал апелляционную жалобу. Архангельский областной суд оставил решение без изменения, а жалобу отклонил.

Подарок не нашел адресата

Москвичка решила порадовать приятеля и отправила в письме 500-рублевую банкноту.

11 мая в ИК-31 в Микуни сотрудники колонии при досмотре поступившего на имя осужденного заказного письма обнаружили и изъяли из конверта деньги. Письмо с купюрой было отправлено жительницей Москвы и адресовано заключенному. За передачу денег отправительнице грозит штраф до пяти тысяч рублей.