Не пожалел мать родную (Криминал от 13 марта)

По решению суда житель Усть-Кулома приговорен к 11 годам лишения свободы.

Поссорившись с матерью он схватил косу-горбушу и нанес матери свыше десяти ударов по различным частям тела. Женщина скончалась на месте от обильной потери крови. Судебная экспертиза показала, что убийца в момент преступления был вменяемым.

Трагедия на ухтинской улице

10 марта прохожие обнаружили лежащего на улице мужчину и вызвали скорую помощь.

Как сообщили «Комиинформу» в ГИБДД Ухты, мужчина не стал жертвой ДТП. Сообщений о происшествии в городе не фиксировали. Информагентству сообщили, что врачи скорой помощи доставили мужчину в Ухтинскую городскую больницу № 1. Ночью пациент умер в реанимационном отделении, не приходя в сознание.

Люди не Икары

Сыктывкарские врачи борются за жизнь выпавшего из окна парня.

В прошедший вторник из высотного жилого дома по ул. Карла Маркса 117 выпал человек. По данным «Комиинформа», мужчина прооперирован. Сейчас он находится в реанимации, состояние тяжелое, обусловлено политравмой. Обстоятельства происшествия выясняются.

Прокуроры вышли на улицу

В Сыктывкаре проверили качество содержания автодорог и дворовых территорий.

В рамках проверки, проведенной прокуратурой совместно с сотрудниками ГИБДД, выявлены скопления масс снега практически на всех улицах как в центре города, так и поселках Максаковка и Краснозатонский. Проезжие части дорог и улиц несвоевременно и некачественно очищаются от снега, что ведет к заужению ширины проезжей части на дорогах. Кроме того, администрацией муниципалитета длительное время не решается вопрос по организации площадки для складирования снега. Материалы проверки направлены в ГЖИ Сыктывкара для рассмотрения и принятия мер в пределах предоставленных полномочий.

Не всякая находка — клад

Ухтинец осужден за хранение боеприпасов.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в декабре прошлого года мужчина нашел 10 пистолетных патронов на территории города. Зная, что это боеприпасы, он не сдал их в полицию, а хранил по месту жительства. Ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно.

Отраву — под запрет

Предпринимателя оштрафовали на 30 тыс. рублей за продажу снюсов в ТЦ «Парма».

Факты хранения и продажи некурительной никотинсодержащей обнаружил Роспотребнадзор Коми. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, на 11 наименований продукции был наложен арест.