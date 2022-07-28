Не пожалел родного дядю (Криминал от 29 июля)

Рецидивист из Прилузья убил своего дядю, а затем пытался помешать следствию.

Неоднократно судимый 28-летний племянник в пьяном угаре нанес топором-колуном родственнику многочисленные удары по голове и телу, после чего выволок его из дома во двор и оставил там. От полученных травм потерпевший скончался. В ходе расследования злоумышленник вырвал несколько листов из материалов уголовного дела и уничтожил их.Тем не менее, доказательная база собрана, дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Устьцилемка отстояла «Крым»

Суд признал право собственности на маломерное судно, приобретенное женщиной 37 лет назад.

Обращаясь в суд с иском, гражданка указала, что приобрела маломерное судно марки «Крым» еще в 1985 году. Однако в феврале 2022 года в Усть-Цилемском инспекторском отделении Центра ГИМС ей было отказано в регистрации плавсредства из-за отсутствия правоустанавливающих документов.Суд установил факт добросовестного и непрерывного владения истцом маломерным судном на протяжении более 27 лет, поэтому исковое заявление женщины о признании права собственности на «Крым» было удовлетворено.

Мужик в багажнике

20-летнего жителя Усть-Куломского района подозревают в вымогательстве с применением насилия.

Требуя деньги (9 тысяч рублей), злоумышленник затолкал своего знакомого в багажник машины. Поскольку ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности, то ему «светит» реальный срок.

Москитная сетка не удержит

В Усть-Вымском районе двое малышей выпали из окна четвертого этажа.

Брат с сестренкой 4-х и 2-х лет играли в спальне. Окно было открыто настежь, на нем установлена москитная сетка. Дети оперлись на нее, и она не выдержала. При этом родители находились дома, но в других комнатах. Услышав резкий хлопок и плач с улицы, родители бросились в спальню… Вызвали скорую помощь, детей увезли в больницу. У них травмы средней степени тяжести: закрытая черепно-мозговая, ушибы внутренних органов. На другой день из Айкино их перевезли в отделение нейрохирургии Республиканской детской больницы.

Лжебанкиры ограбили пенсионерку

72-летняя женщина перечислила им почти 5 млн рублей.

Злоумышленники действовали по известной схеме: звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Сообщали, что на денежные средства покушаются неизвестные и счет «жертвы» будет заблокирован. Мол, для сохранности средств необходимо поместить сбережения в «безопасное место». В результате женщина перечислила на «липовые счета» свыше 4 850 000 рублей, в том числе 33 000 евро. При снятии денежных средств настоящие менеджеры банков неоднократно предупреждали пенсионерку о возможном мошенничестве, но та уверяла, что деньги нужны «для оплаты учебы внучки».

Нервы у всех на пределе

В Ухте пожилой мужчина поджег автомобиль, водитель которого отказался его подвезти.

Совершив поджог, пенсионер причинил собственнику значительный материальный ущерб. «Сорвался», – покаялся он в ходе расследования преступления. Учитывая, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал следствию, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно.