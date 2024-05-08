Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Коми – министра экономического развития, промышленности и транспорта республики стал 40-летний Евгений Мазур. Распоряжение об этом 6 мая подписал глава региона Владимир Уйба.

С 7 мая Евгений Мазур займет место Евгения Пономаренко, который покинул пост 27 апреля и, по данным «Трибуны», отправится заниматься экономикой в ДНР.

Евгений Мазур – один из тех многочисленных «варягов», которых губернатор приглашает в Коми на «хлебные» должности за счет республиканской казны. Г-н Мазур лишь недавно переехал из Москвы, где работал в различных банках, но особых карьерных лавров там не снискал. Судя по всему, он типичный менеджер среднего звена, не больше.

В 2022 году Мазура позвали в Сыктывкар, где он возглавил центр «Мой бизнес». Предыдущий руководитель этого скандально известного центра Сергей Жеребцов сейчас находится под судом по обвинению в финансовых махинациях.

Еще один «варяг» недавно появился и в ведущем театре Коми. 2 мая коллективу Академического театра оперы и балета РК был представлен новый директор – 60-летний Алексей Садовский. До недавнего времени он работал в гастрольном отделе одного из московских театров, а еще раньше – в театрах нескольких российских городов. Видимо, на этом основании Минкульт Коми и аттестует г-на Садовского как «известного театрального деятеля». Во всяком случае в далекой Якутии его оценили:

А. Садовский – заслуженный деятель Республики Саха. Других престижных регалий у бывшего балетного танцора нам обнаружить не удалось.

Садовского назначили на место Дмитрия Степанова, который на посту директора показал себя неплохим администратором и организатором театральных фестивалей. Коллектив Академического театра оперы и балета РК написал обращение в Желтый дом с просьбой оставить г-на Степанова в должности. Но на мнение творческого коллектива чиновникам, видимо, глубоко плевать. У них другие критерии в подборе кадров. Какие именно – сказать сложно, потому что кадровые решения принимаются келейно, без обсуждения с общественностью.

Виктор СЕМЕНОВ.