Не рубите, мужики! (Криминал от 14 июня)

35-летний житель Корткеросского района незаконно срубил 20 деревьев.

Причастность ранее судимого местного жителя к незаконной рубке была установлена лесничим Сторожевского лесничества. Подозреваемый вырубил 20 деревьев породы сосна, ель и береза на территории села Богородск. Сумма причиненного ущерба превысила 182 тысячи рублей. По закону ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Зять – что с него взять?

Теща через суд заставила бывшего зятя выплатить ей ущерб за сгоревшую дачу.

Усть-Вымский районный суд рассмотрел иск у жительницы поселка Междуреченск к своему бывшему зятю. 18 сентября 2023 года из-за его неосторожных действий возник пожар, в результате которого огонь повредил дачные постройки и уничтожил иное имущество. Добровольно возместить причиненный ущерб ответчик отказался. По решению суда ответчик должен будет выплатить 226 тысяч рублей ущерба, а также судебные расходы в размере 65 тысяч рублей.

Напал на бездомного

22-летний ухтинец избил и ограбил беспомощного бродягу.

В одном из заброшенных зданий парень напал на бомжа, нанес ему 10 ударов резиновой дубинкой по голове и телу, а затем, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, забрал у него сотовый телефон. В результате нападения бездомный получил сотрясение головного мозга и другие травмы. Молодчик получил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Громко музыка звучала

На днях суд отправил в колонию эжвинца, который нанес смертельный удар прохожему.

В сентябре прошлого года группа молодых людей около одного из эжвинских баров слушала громкую музыку в машине. Проходивший мимо мужчина попросил сделать музыку потише, однако в ответ получил от 26-летнего пьяного участника компании удар по голове. В результате удара он упал, ударился головой об асфальт и получил смертельные травмы. С учетом наличия рецидива убийце назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Коленом выбил глаз

Пострадавшему провели протезирование глазного яблока.

55-летний нетрезвый житель Эжвы поссорился с коллегой, схватил его за ногу и с силой стащил с дивана, отчего последний ударился головой о газовый баллон. На этом агрессор не остановился: коленом он ударил потерпевшего по лицу, в результате чего потерпевший лишился глаза. Ему проведено протезирование глазного яблока, для восстановления здоровья потребуется еще одна операция. Нападавший приговорен к двум годам лишения свободы.

Дама с железной палкой

В Сыктывкаре женщина, по неизвестной причине впавшая в ярость, повредила имущество потерпевшего с помощью металлической трубы.

Она разбила пять окон в доме и два в частной бане, а также стекла трех его автомобилей. Нанесенный ущерб (90 тысяч рублей) дебоширке придется возместить в судебном порядке.