Не рубите, мужики! В Коми скоро может появиться «второй Шиес»

Поселок Пычим Сыктывдинского района стал горячей точкой социального протеста в Коми. Сегодня есть все предпосылки для появления «второго Шиеса» с подключением к борьбе за среду обитания сельчан широкой экологической общественности страны.

13 июля более сотни жителей из поселков Пычим, Язель, села Часово, экоактивистов из Сыктывкара безуспешно пытались предотвратить незаконный вывоз древесины из пычимского бора.

«За просто так»

Напомним, что ООО «СССР» еще в 2019 году получило лицензию на разработку песчаного карьера в районе Пычима. Чтобы вывезти песок, надо пустить под корень 41 гектар местных боровых угодий, где любят отдыхать и собирать дикоросы не только местные жители, но и сыктывкарцы.

Но песок – это одна история, а лес – другая. Срубленные сосны являются государственной собственностью, которую надо для начала поставить на учет в Минприроды Коми, а уже потом продать через аукцион. «За просто так» древесину вывозить запрещено!

Через блокирование вывозки леса народ пытается повлиять на совершенно позорную ситуацию, когда нет законных оснований приостановить рубку лесных угодий, которые не только кормят местных жителей, но, как выяснилось, еще и «поят»: после начала уничтожения бора из колодцев стала уходить вода.

Звонок в полицию

Все знают, что у нас в стране фактически сложилось сословное общество. Поэтому ничего нет удивительного в том, что на звонки сельчан о незаконном вывозе древесины в Сыктывдинском райотделе полиции вообще никак не прореагировали.

Во время разговора с депутатом Госдумы РФ Олегом Михайловым дежурный по райотделу категорически отказался представиться по форме и что-то там начал говорить о «большой занятости».

После звонка в МВД по Коми пошли какие-то подвижки, спустя восемь часов наконец-то приехала полиция, начались конкретные действия по оформлению документов о незаконной вывозке леса (фото и видео правонарушения были представлены правоохранителям). Надеемся, что будут установлены и скупщики краденого.

Деньги важнее?

Пычимская история показывает, что интересы простых людей практически не учитываются при ведении хозяйственной деятельности. В свое время безымянный клерк из Комигеолфонда нанес на карту залежи песка в районе Пычима. Затем на вполне законных основаниях была выдана лицензия на их разработку. Как выясняется, ни местные, ни региональные власти на эту ситуацию теперь никак повлиять не могут. Руководителю «СССР» Вячеславу Качмазову было сделано предложение «покопаться» в другом месте, но он его отверг: зачем ему терять деньги? Судьба местных жителей его мало волнует.

Но как заявила глава администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина, в рамках социального партнерства предприниматель готов пару раз в неделю возить местных ребятишек в городской бассейн. Многие сельчане такой «подарок» властей посчитали издевкой.

Тем более что и возить нет возможности: дорога Язель – Пычим разбита тяжелой техникой. А еще куда-то делись ограничительные знаки, запрещающие проезд по дороге и мосту техники с разрешенной максимальной массой свыше восьми тонн. Последний «уцелевший» ограничительный знак можно увидеть на выезде из пычимского бора. Заметим, что незагруженный МАЗ потянет на 14 тонн, а с грузом – 45 тонн! Тоже очевидное нарушение, на которое пока никак не реагируют правоохранители.

Пычим в Госдуме

В разговоре с местными жителями депутат Госдумы Олег Михайлов пообещал рассказать о творящемся беспределе с трибуны высшего законодательного органа страны. Он надеется, что его хотя бы услышат, начнутся подвижки. Что касается внесения соответствующих поправок в действующее законодательство, то это вопрос не одного дня. Сегодня самое главное – сохранить пычимский бор, шесть гектаров которого уже вырублено. И в данной ситуации решающее значение имеют активная гражданская позиция местных жителей и широкая общественная огласка.

По словам местных жителей, глава Коми Владимир Уйба еще в 2020 году обе-щал предпринять какие-то действия, чтобы сохранить пычимский бор, но на этом вся его «помощь» и закончилась.

Язельское «болото»

В нескольких километрах от Пычима можно увидеть заболоченную местность, тянущуюся к горизонту. Раньше здесь был язельский бор, песок срыли до водоносного слоя – получили раскуроченную территорию. По закону, вроде как предприниматели должны после вывоза песка заняться рекультивацией местности, но это просто невозможно, поскольку надо завозить… песок.

Добыча песка производилась варварским способом, никто на норматив (не копать глубже трех метров) не обращал внимания. В язельском бору «докопались» до 15-20 метров, и за это безоб-разие так никто и не понес ответственности.

Сергей МОРОХИН.