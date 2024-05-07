Не ругайся! (Криминал от 8 мая)

Заключенный заплатит штраф за оскорбление сотрудника колонии.

Находясь в камере, осужденный высказал в адрес сотрудника ИК оскорбления в неприличной форме. Постановлением мирового судьи Водненского судебного участка заключенный был привлечен к административной ответственности в виде компенсации морального вреда в сумме 50 000 рублей.

У мошенников нет выходных

Помощник воспитателя из Сосногорска потеряла по их вине 300 тысяч рублей.

55-летняя женщина пострадала от дистанционных мошенников. Лжефинансист убедил женщину, что сможет ей помочь в случае беспрекословного выполнения его инструкций. Затем аферист потребовал включить видеосвязь с демонстрацией экрана, зайти в платежное онлайн-приложение и перевести все личные накопления на «безопасный счет», реквизиты которого доверчивая клиентка набирала под его диктовку.

Больную переправили на лодке

Жительнице поселка Черныш Прилузского района потребовалась помощь спасателей.

Прилузский аварийно-спасательный отряд помог 53-летней женщине, которой потребовалась госпитализация. Спасатели перевезли больную через реку Луза и передали карете скорой помощи. Напомним, это уже третий пациент за период паводка, которому потребовалась помощь спасателей. Сейчас посты «СПАС-КОМИ» стоят на шести переправах в Прилузье, дежурят в Сысольском и Сыктывдинском районах.

Большая вода не прощает ошибок

В Сыктывдинском районе обнаружили утонувшего рыбака.

Сыктывкарский отряд «СПАС-КОМИ» 3 мая перевозил в Сыктывдинский район следователей. На реке Сысола местные жители обнаружили тело человека, которое зацепилось за корягу. Правоохранители провели проверку и выяснили, что это 64-летний мужчина, который приехал в родное село Пажга из Санкт-Петербурга, отправился на рыбалку и утонул. Накануне в Прилузье на воде пропал 45-летний мужчина. Его поиски возобновятся после спада воды.

Дети на квадроцикле

В Сосногорске в аварии пострадали 15-летняя девочка и 11-летний мальчик.

Авария произошла вечером 30 апреля. За рулем квадроцикла Kazuma находилась девочка-подросток. При повороте она не справилась с управлением, съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии девочка получила черепно-мозговую травму. Травмы получил также ее младший пассажир, ребенок госпитализирован. Оба участника ДТП были без мотошлемов. В отношении отца детей – собственника квадроцикла – составлен протокол об административном правонарушении.