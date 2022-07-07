Не сердите женщин! (Криминал от 8 июля)

В Печоре водитель такси высадила вахтовика посреди дороги.

Прибыв на вокзал, пьяный вахтовик вызвал такси. В машине приезжий начал скандалить с женщиной-водителем. Та высадила буйного пассажира и

уехала. Вахтовик не понял, где он находится, поэтому позвонил в 112. Печорские спасатели обнаружили горе-пассажира в районе леспромхоза и доставили в полицейский участок.

Красота требует жертв?

Сыктывкарка пострадала после процедуры увеличения губ.

После проведения косметической процедуры женщине потребовалась медицинская помощь. Позже выяснилось, что прием пациентов проводился с нарушением санитарных условий. Кроме того, полицейские обнаружили медицинские препараты с истекшим сроком годности. Косметолог привлечена к административной ответственности.

Кредит – за счет пассажирки

Обнаружив на заднем сиденье автомобиля мобильный телефон, по невнимательности оставленный там пожилой сыктывкаркой, 27-летний таксист решил за счет пассажирки погасить свои кредитные обязательства.

Сначала он попытался перевести 260 тыс. рублей на свой счет. Банк отклонил эту операцию по причине превышения лимита суммы перевода. После нескольких неудачных попыток таксист сумел перевести со счета пенсионерки и обналичить лишь 8 тыс. рублей, однако и этой суммой воспользоваться не успел, поскольку был задержан полицией. Телефон и деньги были изъяты и переданы их владелице.

Из караоке – с подбитым глазом

Драку в сыктывкарском баре «СВ» пришлось разнимать росгвардейцам.

Сотрудники вневедомственной охраны выехали на вызов по сигналу тревоги. Выяснилось, что одному из драчунов потребовалась помощь медиков. 32-летний мужчина был госпитализирован с повреждением глаза. Второй нарушитель был задержан и доставлен в полицию.

Ударил должника палкой

Отец троих малолетних детей так рьяно требовал вернуть деньги, что сломал должнику руку.

40-летний житель села Яренск Усть-Вымского района возвращался поздно вечером домой с работы из поселка Межег. На обочине дороги он увидел старого знакомого. Вспомнив, что тот 8 лет назад взял у него взаймы деньги, водитель вышел из машины, чтобы поговорить с должником. Словесный спор перерос в драку, в ходе которой водитель несколько раз ударил знакомого палкой, сломав ему локтевую кость. Суд приговорил обвиняемого к году лишения свободы условно.

Недетские игрушки

В школах Сыктывкара у детей трижды находили пистолеты.

В столице Коми отмечен рост детской преступности. Несовершеннолетние часто попадаются на кражах, но есть и более серьезные инциденты — с применением оружия. Об этом на тематической «прямой линии» в Общественной палате РК рассказал начальник столичного УМВД России Ильдар Хуснутдинов. Дети у родителей или у знакомых берут пистолет и приносят в школу. Это так называемый скулшутинг. Полицейские зафиксировали уже три таких случая: газовый, травматический пистолет и «тот, который шариками стреляет железными».