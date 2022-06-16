Не стой под стрелой! (Криминал от 17 июня)

В Ухте башенный кран крюком задел рабочего. ЧП произошло на крыше дома по ул. Геологов, 4, где шли ремонтные работы.

Кран поднимал груз, а рабочий обрабатывал деревянное покрытие противопожарным средством. После удара крюком 52-летний мужчина получил серьезную травму. На место выезжали сотрудники «Спас-Коми», которые спустили пострадавшего со второго этажа на носилках и передали врачам скорой помощи. Его госпитализировали в больницу Шудаяга.

Дедушка уснул на качелях

Подопечный дома престарелых в Троицко-Печорске поднял по тревоге спасателей.

9 июня утром в полицию поступило сообщение о пропаже 83-летнего пациента. Приехавшие спасатели осмотрели лесной массив возле ж/д станции, привлекли к поискам служебную собаку, но все тщетно. Через три часа поисков на дедушку случайно наткнулись за сараями, всего в 600 метрах от дома престарелых. Употребив коньячок, он мирно спал на качелях.

Выручили тонущего

В поселке Шудаяг пес провалился в глубокую яму с водой.

Сначала ухтинские спасатели попытались вытащить животное с помощью поддонов, потом решили применить лестницу и петлю – собака оказалась довольно крупная. Спасательная операция прошла успешно.

Лже-ветеринар

Интинка оказывала ветуслуги по поддельному диплому.

48-летняя женщина приобрела поддельный диплом ветеринара. Копию этого «документа» она выкладывала в социальных сетях в качестве рекламы. Факт использования поддельного диплома стал известен после того, как один из питомцев, которому женщина оказывала услуги, погиб. По заявлению его хозяина была инициирована доследственная проверка. Суд назначил лже-ветеринару штраф в размере 8 тыс. рублей.

Душил управдома подтяжками

В Троицко-Печорске 32-летний мужчина пытался задушить управдома.

Потерпевший оставил своему соседу на хранение стеклопакет, предназначенный для установки в подъезде. Однако тот не захотел возвращать имущество. При встрече на улице между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В результате сосед нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по лицу и телу, после чего обмотал шею подтяжками и стал душить. К счастью, ему это не удалось – вмешались прохожие.

Трагедия в Мутном Материке

26-летнего усинца будут судить за жестокое убийство оленевода.

12 апреля этого года между фигурантом и 28-летним бригадиром оленеводов произошел конфликт. В ходе разбирательств обвиняемый выстрелил бригадиру из ружья в спину, после чего нанес ему не менее девяти ударов ножом в шею. От полученных повреждений оленевод скончался.