«Не «темная лошадка», а классный работник», – считает бывший вице-премьер Коми Лариса Максимова, которая вместе с Мишустиным работала в налоговой системе

«Благодаря оттепели в России распустилось правительство», – шутят интернет-блогеры по поводу главной сенсации этой недели: кабинет министров подал в отставку вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Новым премьером станет 53-летний Михаил Мишустин.

До недавнего времени этого человека, возглавлявшего налоговую службу страны, знали лишь в верхних эшелонах власти. Для большинства россиян новый глава кабмина пока – «темная лошадка».

Главный фискал страны

Михаил Мишустин родился в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «системы автоматизированного проектирования». Доктор экономических наук.

Карьеру чиновника начал в августе 1998 года, после августовского дефолта, когда его назначили заместителем руководителя Государственной налоговой службы, которая затем была реформирована в Министерство по налогам и сборам. В 2004-2006 годах возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, а в 2007-2008-м — Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. В 2008 году он ушел по собственному желанию с государственной службы и вновь занялся бизнесом — на этот раз в области инвестиций. В феврале 2009 года Мишустин вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы, которую возглавлял почти 10 лет. За это время его ведомство превратилось в одно из самых технологически оснащенных в системе государственных органов власти.

«Он технократ»

В число подчиненных Мишустина входила глава Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми Лариса Максимова. До назначения на пост первого заместителя председателя правительства она проработала в Коми налоговых органах свыше 20 лет. Максимова состояла в кадровом резерве Президента РФ, была на хорошем счету у руководителя своего ведомства М. Мишустина, которого знала, по ее словам, как принципиального руководителя и прекрасного экономиста. «Он технократ – с видением. Свидетельством этому является налоговая служба — то, во что он превратил это ведомство. Будем надеяться, что его знания и опыт смогут изменить экономическую ситуацию в стране к лучшему».

В 2015 году Л. Максимова, по ее словам, была приглашена Михаилом Мишустиным на работу в центральный аппарат ведомства. Ей предлагалась высокая должность в Управлении, а также руководство налоговой службой в Крыму — на выбор. Однако судьба распорядилась по-своему: глава Коми Сергей Гапликов, который только что был назначен на свою должность, предложил ей высокий пост в формируемом им правительстве. Она согласилась, однако в итоге была вынуждена покинуть пост вице-премьера Коми.